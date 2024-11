Ngày 4/11, hình ảnh 2 diễn viên trẻ Lý Lan Địch và Trương Tân Thành hẹn hò ở New Zealand trở thành chủ đề hot trên MXH Weibo, với gần 70 triệu lượt xem. 1 cư dân mạng chia sẻ đã trông thấy cặp sao tình tứ ở nước ngoài, nhưng không chụp được khoảnh khắc rõ mặt của họ trong cùng 1 khung hình. Dù vậy, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra bằng chứng Lý Lan Địch ra nước ngoài du lịch với Trương Tân Thành. Netizen đã "soi" được nữ diễn viên đội mũ và mặc áo khoác có thương hiệu giống với trang phục trong 1 bức ảnh selfie mà cô đã đăng lên trang cá nhân cách đây không lâu.

Theo nguồn tin trong giới, Lý Lan Địch và Trương Tân Thành ra nước ngoài hẹn hò để tránh bị cánh săn ảnh chụp được như lần gặp gỡ vào đầu tháng 9. Cặp đôi giấu nhẹm chuyện sang New Zealand với cả công ty quản lý. Gần đây, Lý Lan Địch cũng đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn với Trương Tân Thành sau 6 năm yêu. Người đẹp sinh năm 1999 có mong muốn tổ chức 1 hôn lễ cổ tích và xa hoa ở nước ngoài. Do đó, nữ diễn viên lựa chọn sang New Zealand 1 mặt vừa đi hâm nóng tình cảm với bạn trai, 1 mặt đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ nằm trong "wishlist" của cô. Thông tin này khiến cư dân mạng nghi vấn Lý Lan Địch và Trương Tân Thành đang âm thầm chuẩn bị cho chuyện cưới xin của họ.

Đã sang tận New Zealand, Lý Lan Địch và Trương Tân Thành vẫn bị "tóm" khoảnh khắc hẹn hò.

Netizen phát hiện nữ diễn viên sinh năm 1999 đi chơi với Trương Tân Thành nhờ mặc quần áo giống với 1 bức ảnh cô đã đăng lên trang cá nhân.

Theo nguồn tin trong giới, Lý Lan Địch chọn ra nước ngoài du lịch để tránh bị soi mói, đồng thời cô cũng tranh thủ đi khảo sát địa điểm tổ chức hôn lễ trong mơ của mình ở New Zealand.

Lý Lan Địch và Trương Tân Thành vướng tin hẹn hò từ năm 2018. Cả 2 được cho là "phim giả tình thật" sau khi đóng chung trong tác phẩm thanh xuân vườn trường Xin Chào Ngày Xưa Ấy. Họ luôn thể hiện tình cảm thân thiết ở hậu trường. Sau đó, Trương Tân Thành và Lý Lan Địch bị bắt gặp đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nữ diễn viên còn ôm Trương Tân Thành từ phía sau.

Đến năm 2023, cặp đôi bị bắt gặp cùng đi du lịch Thái Lan. Lúc này, Lý Lan Địch đã đổi hình ảnh trên trang của mình thành vai diễn Dư Châu Châu trong phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy như ngầm ẩn ý công khai chuyện tình cảm. Ngày 8/9 vừa qua, Trương Tân Thành và Lý Lan Địch tiếp tục bị paparazzi tóm khoảnh khắc bên nhau. "Nữ thần học đường" đình đám Cbiz bị bắt gặp đến nhà bạn trai sau khi tan làm. Sau đó, họ cùng nhau đi dạo và trở về nhà của nam diễn viên. Từ đó, cặp đôi vướng nghi vấn đã dọn về chung sống cùng nhau.

Cả hai đi ăn riêng với nhau vào năm 2018 sau khi đóng cặp trong bộ phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy.

Hình ảnh Lý Lan Địch ôm Trương Tân Thành từ phía sau từng khiến netizen dậy sóng và cho rằng cả hai hẹn hò vào thời điểm này

Khung cảnh tương đồng trong 2 video đi dã ngoại của họ, từ quần áo, cây cối, dụng cụ cắm trại.

Cặp sao đi du lịch Thái Lan cùng nhau vào năm 2023

Cặp sao Xin Chào Ngày Xưa Ấy bị nghi đã sống chung khi bị quay lại cảnh cùng về nhà của Trương Tân Thành vào đầu tháng 9.

Dù lộ nhiều bằng chứng hẹn hò trong những năm qua, Lý Lan Địch và Trương Tân Thành vẫn không thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Thậm chí, Trương Tân Thành còn liên tục sử dụng chiêu trò lăng xê chuyện tình ái với nhiều diễn viên nữ khác nhau khi hợp tác để gây chú ý. Vì vậy, nam diễn viên bị chỉ trích hèn nhát, vô trách nhiệm. Lý Lan Địch luôn bị fan của Trương Tân Thành chỉ trích, tấn công nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng dẹp loạn. Do đó, không ít khán giả cho rằng Trương Tân Thành không xứng với sự hy sinh và tình yêu của Lý Lan Địch.

Trương Tân Thành luôn im lặng trước tin đồn tình ái, để Lý Lan Địch chịu đựng sự chỉ trích người hâm mộ.

Lý Lan Địch sinh năm 1999, là sao nhí nổi tiếng ở Trung Quốc từ lúc còn bé với gương mặt sáng xinh xắn, khiến khán giả rất thiện cảm. Khi trưởng thành, Lý Lan Địch được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, kể từ sau bộ phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy (2018), Lý Lan Địch dần chững lại, không có tác phẩm gây tiếng vang. Vì vậy, danh tiếng của cô dần thua kém nhóm tiểu hoa đán cùng lứa (sinh sau năm 1995) như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân hay Điền Hi Vi, dù rằng diễn xuất của Lý Lan Địch được đánh giá cao hơn. Vì vậy, người hâm mộ mong Lý Lan Địch tập trung diễn xuất thay vì mải mê yêu đương và suy nghĩ đến chuyện kết hôn quá sớm.

Trương Tân Thành sinh năm 1995, cũng là ngôi sao nổi tiếng từ sớm, được khán giả Việt Nam biết tới qua các tác phẩm như Đại Tống Thiếu Niên Chí, Lê Hấp Đường Phèn, Một Ngày Biến Thành Em, Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài... Theo Sina, Trương Tân Thành là diễn viên được o bế, trao cho nhiều cơ hội diễn trong các dự án phim lớn. Thế nhưng, dù phim có thành công, anh vẫn không bật lên thành ngôi sao lưu lượng ở Cbiz.

Sự nghiệp của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch đều chững lại trong những năm qua.

