Bắt gặp cặp Nam vương - Á hậu ôm nhau tình tứ trong đám cưới đồng nghiệp: Nhà gái vừa đẹp vừa bốc lửa, nhìn muốn yêu liền

Ngày 11/10, tờ Sohu đưa tin Nam vương Hong Kong 2008 La Thiên Vũ (SN 1987) và Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong Trần Ý Đức (SN 1998) đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục trao nhau những cử chỉ tình tứ tại đám cưới của người đẹp Đàm Gia Nghi ở Bali, Indonesia. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi diện trang phục trắng đồng điệu, ôm chặt nhau dưới ánh hoàng hôn lãng mạn bên bờ biển, ánh mắt ngập tràn yêu thương khiến người chứng kiến không khỏi xuýt xoa. Không chỉ vậy, ở giữa chốn đông người, cả hai chẳng ngần ngại chăm sóc, thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho đối phương.

Đáng chú ý, tại hôn lễ của Đàm Gia Nghi, La Thiên Vũ còn công khai tuyên bố anh sẽ không kết hôn với bất kỳ ai ngoài Trần Ý Đức. Nam diễn viên cũng dành cho bạn gái những lời khen có cánh, gọi cô là “bạn gái 3.000 điểm” và “người vợ hiền lý tưởng”. Từ những cái ôm say đắm đến lời khẳng định chắc nịch về chuyện hôn nhân, La Thiên Vũ và Trần Ý Đức khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm mặn nồng. Loạt khoảnh khắc ngọt ngào này cũng được xem như động thái công khai cho thấy mối quan hệ nghiêm túc của cặp đôi, đồng thời khiến người hâm mộ thêm mong chờ ngày họ chính thức về chung một nhà.

Tại đám cưới của người đẹp Đàm Gia Nghi diễn ra ở Bali, Nam vương La Thiên Vũ và Á hậu Trần Ý Đức đã trở thành tâm điểm thu hút dư luận. Cặp đôi cùng sang Indonesia chúc mừng đồng nghiệp, diện đồ trắng tone-sur-tone và liên tục trao nhau những cái ôm đắm đuối bên bờ biển. Ảnh: On.

Hành động tình cảm cùng lời khẳng định chắc nịch này được xem như màn ngầm công khai hẹn hò nghiêm túc của cặp sao hàng đầu đài TVB, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi một đám cưới trong tương lai gần. Ảnh: Sohu.

Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai, Trần Ý Đức còn khiến mạng xã hội xôn xao khi tung loạt ảnh diện bikini khoe dáng tại Bali. Người đẹp lựa chọn bikini hai mảnh màu tối, phối cùng áo sơ mi trắng khoác hờ bên ngoài, khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ với vòng một đầy đặn và đôi chân dài thon thả. Đặc biệt, biểu cảm lè lưỡi tinh nghịch trước ống kính càng làm nổi bật vẻ trẻ trung, đáng yêu của nàng hậu.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người xuýt xoa trước nhan sắc nổi bật cùng thân hình nóng bỏng của Trần Ý Đức, đồng thời hài hước nhận xét cô chính là người đẹp duy nhất chiếm trọn trái tim La Thiên Vũ.

Á hậu Trần Ý Đức còn làm xôn xao mạng xã hội khi tung bộ ảnh diện bikini quyến rũ tại Bali. Người đẹp khéo léo phối bộ bikini hai mảnh gam màu tối cùng chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ, tôn trọn vóc dáng gợi cảm với vòng một đầy đặn cùng đôi chân thon dài. Ảnh: Instagram.

Nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng của Trần Ý Đức. Ảnh: Instagram.

Nghi vấn La Thiên Vũ hẹn hò Trần Ý Đức râm ran từ năm 2024. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), cả hai đều yêu thích bóng rổ nên dần nảy sinh tình cảm. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò như cùng nhau đi ăn hay La Thiên Vũ ghé thăm nhà bạn gái vào đêm muộn. Đến tháng 8/2026, La Thiên Vũ và Trần Ý Đức cùng đến nhà thi đấu Hong Kong Coliseum để xem buổi biểu diễn của ca sĩ YT Châu Ân Đình. Tại đây, "team qua đường" đã quay được cảnh La Thiên Vũ vòng tay ôm chặt bạn gái, còn Trần Ý Đức tựa sát vào người anh.

Dù chưa công khai hẹn hò, nhưng các nguồn tin cho biết La Thiên Vũ và Trần Ý Đức đã tính đến chuyện cưới xin lâu dài. Cặp đôi đã ra mắt hai bên gia đình và nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh. Trong đó, mẹ La Thiên Vũ rất yêu quý Trần Ý Đức. Người đẹp được tiết lộ thường xuyên trò chuyện cùng các bậc trưởng bối, mang đến bầu không khí vui vẻ cho gia đình bạn trai.

Mối quan hệ của cặp đôi đang tiến triển nghiêm túc và chuyện kết hôn có thể không còn quá xa vời. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sohu, HK01