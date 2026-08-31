"Tóm dính" 2 Nam vương - 2 Á hậu hẹn hò đôi, sát rạt nắm tay không rời nửa bước bên ngoài nhà thi đấu

Mới đây, 1 netizen bất ngờ đăng lên mạng xã hội hình ảnh hẹn hò của 4 nghệ sĩ thuộc đài truyền hình TVB bên ngoài Nhà thi đấu Hong Kong (Trung Quốc). Theo người đăng tải, họ vốn chỉ đi xem một show âm nhạc, nhưng lại vô tình quay được cảnh Nam vương Hong Kong 2008 La Thiên Vũ (SN 1987) công khai khoác tay Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong Trần Đức Ý (SN 1998) ngay bên ngoài địa điểm tổ chức. Hành động tình tứ này đã khiến mối quan hệ vốn được xem là "bí mật" cố che giấu bấy lâu nay của cặp sao hơn kém nhau 11 tuổi bại lộ.

Nghi vấn La Thiên Vũ hẹn hò Trần Đức Ý râm ran từ năm 2024. Thời điểm đó, một số nguồn tin cho biết hai người quen nhau thông qua môn bóng rổ. Sau đó, cư dân mạng liên tục soi ra những điểm trùng hợp trong các bài đăng của cả hai, từ địa điểm check-in cho tới góc chụp. Dù chưa từng công khai xác nhận chuyện tình cảm, La Thiên Vũ và Trần Đức Ý được cho biết đã tính đến chuyện cưới xin lâu dài. Cặp đôi đã ra mắt hai bên gia đình và nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh.

La Thiên Vũ khoác tay Trần Đức Ý tình tứ bên ngoài nơi diễn ra sự kiện âm nhạc. Ảnh: Sohu.

Cặp sao lộ hint hẹn hò từ năm 2024, nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Ảnh: Sohu.

Điều khiến đoạn video càng gây chú ý là đi cùng La Thiên Vũ và Trần Đức Ý còn có Nam vương Hong Kong 2011 Hoàng Kiến Đông (SN 1981) và Á hậu Hong Kong Lương Khải Tình (SN 1996). Khoảnh khắc 4 người cùng xuất hiện khiến cư dân mạng lập tức gọi đây là một màn "hẹn hò đôi" đầy bất ngờ. Trong clip, La Thiên Vũ và Trần Đức Ý liên tục có những cử chỉ thân mật ở phía trước, còn Hoàng Kiến Đông và Lương Khải Tình cũng luôn đi sát bên nhau, gần như không tách rời ở đằng sau.

Nam vương Hoàng Kiến Đông và Á hậu Lương Khải Tình cũng sát rạt bên nhau. Ảnh: On.

Họ được xem là cặp đôi mới của đài TVB. Ảnh: On.

Hình ảnh trên khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi phát hiện các nghệ sĩ vốn hiếm khi công khai chuyện tình cảm lại cùng nhau xuất hiện trong một buổi đi chơi riêng tư. "Đây là hẹn hò đôi chứ còn gì nữa!", "Một lần lộ luôn hai cặp à?", "Nhìn giống hội bạn thân rủ nhau đi hẹn hò hơn là đi xem show", "La Thiên Vũ nắm tay công khai thế này thì còn gì để đoán nữa", "Mong hai cặp đều sớm công khai tin vui", cư dân mạng hài hước bình luận.

Bên cạnh những lời trêu chọc, không ít người cũng dành sự ủng hộ cho các cặp đôi và cho rằng nếu họ thực sự đang yêu thì việc có thể thoải mái xuất hiện bên nhau là tín hiệu khá tích cực. Đặc biệt, hình ảnh La Thiên Vũ chủ động nắm tay Trần Đức Ý khiến nhiều khán giả từng theo dõi tin đồn tình cảm của hai người từ năm 2024 không khỏi phấn khích: "Cuối cùng cũng bắt được bằng chứng không thể chối cãi rồi!.

Một khung hình nhưng làm lộ chuyện tình cảm của 2 Nam vương - 2 Á hậu Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu