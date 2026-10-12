Cô gái hái chè ở Tuyên Quang lớn lên thành mỹ nhân nức tiếng màn ảnh Việt, nhan sắc tuổi U60 vẫn gây thương nhớ

Nhắc đến những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1990, NS Thu Hà là cái tên thường được khán giả nhớ đến đầu tiên. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng thần thái nền nã, nữ nghệ sĩ từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh và các ấn phẩm ảnh lịch. Đặc biệt, vai diễn trong Lá ngọc cành vàng đã trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp, gắn với NS Thu Hà suốt nhiều thập kỷ.

Ít ai biết, trước khi được công chúng nhớ đến với hình ảnh mỹ nhân đài các, NS Thu Hà từng có tuổi thơ giản dị bên mẹ ở Tuyên Quang. Nữ nghệ sĩ từng kể rằng cha mất khi cô mới 2 tuổi, gia đình chỉ còn hai mẹ con. Mẹ cô làm việc tại một trường dân tộc nội trú và có một vườn chè nhỏ. Khi còn bé, NS Thu Hà được mẹ giao cho những việc vừa sức như hái chè, nấu cơm. Đó là những ký ức đời thường của cô bé lớn lên trong điều kiện không dư dả.

Nhắc đến những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1990, NS Thu Hà là cái tên thường được khán giả nhớ đến đầu tiên. Ảnh: FBNV

Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng thần thái nền nã, nữ nghệ sĩ từng là gương mặt được săn đón. Ảnh: FBNV

Năm 16 tuổi, NS Thu Hà được tuyển chọn vào Đoàn Văn công Quân khu 2. Quãng thời gian hoạt động tại đây giúp cô có cơ hội làm quen với nghệ thuật biểu diễn, rèn luyện tác phong và từng bước định hình con đường nghề nghiệp. Từ một cô gái có xuất phát điểm bình dị, NS Thu Hà dần bước vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, mở ra hành trình mà sau này đưa tên tuổi cô đến với đông đảo khán giả.

NS Thu Hà bén duyên với điện ảnh từ năm 1987 qua bộ phim Hoàng Hoa Thám - Thủ lĩnh áo nâu. Tuy nhiên, vai quận chúa Quỳnh Hoa trong Đêm hội Long Trì mới là một trong những dấu ấn khiến nhan sắc của cô được chú ý rộng rãi. Với gương mặt thanh thoát, ánh mắt có chiều sâu và vẻ đẹp hợp với những nhân vật xuất thân quyền quý, nữ diễn viên nhanh chóng tạo được chỗ đứng riêng.

NS Thu Hà bén duyên với điện ảnh từ năm 1987 qua bộ phim Hoàng Hoa Thám - Thủ lĩnh áo nâu. Ảnh: FBNV

Với gương mặt thanh thoát, ánh mắt có chiều sâu và vẻ đẹp hợp với những nhân vật xuất thân quyền quý, nữ diễn viên nhanh chóng tạo được chỗ đứng riêng. Ảnh: FBNV

Sau giai đoạn rực rỡ của điện ảnh những năm 1990, NS Thu Hà tiếp tục gắn bó với sân khấu và phim truyền hình. Nữ nghệ sĩ trở lại với khán giả trẻ qua những tác phẩm như Hướng dương ngược nắng và Trạm cứu hộ trái tim. Đặc biệt, vai bà Bạch Cúc trong Hướng dương ngược nắng cho thấy hình ảnh khác của NS Thu Hà.

Năm 2016, NS Thu Hà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; đến năm 2020, cô được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Sau nhiều thập kỷ hoạt động, nữ nghệ sĩ vẫn được nhắc đến như một gương mặt tiêu biểu của màn ảnh Việt, vừa có dấu ấn về nhan sắc vừa có những vai diễn đáng nhớ. Ở tuổi U60, cô vẫn nhận được nhiều lời khen mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường.

Năm 2016, NS Thu Hà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ảnh: FBNV