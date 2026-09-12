Vũ Linh lên đường sang Thái Lan, đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi Nam vương Mister International 2026

Sáng 12/9, Vũ Linh, đại diện Việt Nam tại Mister International 2026, chính thức lên đường sang Thái Lan. Điều khiến hình ảnh của anh ở sân bay được chú ý ngay lập tức không phải hành lý hay lời chúc, mà là bộ suit đen kẻ sọc chìm với phần cổ áo mở sâu, tạo đường chữ V kéo dài xuống ngực và để lộ phần thân trên săn chắc. Trên nền phom vai cấu trúc, ve áo nhọn sắc nét cùng những đường cắt gọn gàng, khoảng hở táo bạo ấy vừa đủ gợi cảm mà vẫn giữ được sự chỉn chu, đồng thời tôn lên vóc dáng cao ráo, cân đối của anh.

Đây không phải một lựa chọn ngẫu hứng. Ngay từ khi công bố Vũ Linh sẽ đại diện Việt Nam tại Mister International 2026, ê-kíp đã cho biết sẽ thay đổi quyết liệt hình ảnh của anh khi bước vào cuộc thi. Và chỉ qua vài khung hình ở sân bay, sự thay đổi đó đã hiện ra rất rõ: từ kiểu tóc, trang phục cho tới phong thái và sắc thái trên gương mặt, Vũ Linh toát lên vẻ đẹp quý ông, nam tính nhưng không khuôn phép, gợi cảm mà vẫn phóng khoáng.

Tiễn anh ra sân bay là dàn người mẫu trai xinh gái đẹp cũng là những người bạn thân thiết, gồm Châu Nguyễn, Hồng Đào, Lê Sim, Tường Khoa và Phương Thảo. Nhóm bạn nổi bật này thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, đồng loạt chúc Vũ Linh "bách chiến bách thắng" và mang vinh quang về cho Việt Nam. Trong hành lý mang theo, anh không quên chuẩn bị sẵn lá cờ Việt Nam, chi tiết mà anh xem là cách thể hiện niềm tự hào khi đại diện quốc gia tại một trong những đấu trường nhan sắc nam lớn nhất thế giới.

Khác với sự dè dặt thường thấy ở các thí sinh trước giờ lên đường, Vũ Linh nói thẳng về đích đến của mình: Cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất.

"Tôi đã có những danh hiệu Á vương và những trải nghiệm đáng quý ở các đấu trường quốc tế. Vì vậy, lần này tôi không muốn bước vào cuộc thi chỉ để bổ sung thêm một thành tích. Tôi muốn thử thách bản thân ở một cấp độ cao hơn, xem sau tất cả những kinh nghiệm đã tích lũy, mình có thể tiến xa đến đâu", anh nhấn mạnh.

Vũ Linh cho biết anh đến với Mister International 2026 không phải trong tâm thế của một người từng là Á vương, mà của một người đến để chinh phục ngôi vương. Với anh, sau những cuộc thi đã đi qua, thứ khiến anh muốn tiếp tục không còn đơn thuần là một danh hiệu, mà là khát vọng vượt qua những nấc thang mới trong cuộc đời mình. Anh muốn chứng minh rằng một người có thể thất bại, có thể chưa chạm đến vị trí cao nhất, nhưng chỉ cần còn niềm tin và khát vọng thì vẫn có quyền bắt đầu lại.

Nói về lợi thế của bản thân ở thời điểm hiện tại, Vũ Linh cho rằng đó là kinh nghiệm và sự trưởng thành. Sau nhiều lần chinh chiến quốc tế, anh hiểu khá rõ áp lực của một cuộc thi lớn, từ việc làm việc với ê-kíp quốc tế, giao tiếp với thí sinh đến từ nhiều quốc gia, cho đến việc giữ phong độ ổn định suốt hành trình. Anh không còn bỡ ngỡ trước ánh đèn sân khấu hay những tình huống bất ngờ, và tự tin nhất ở bản lĩnh sân khấu: biết mình cần làm gì khi ánh đèn bật lên, biết cách kiểm soát cảm xúc và quan trọng nhất là biết mình muốn truyền tải điều gì đến khán giả.

"Nhưng quan trọng hơn, Linh muốn mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam không chỉ có ngoại hình mà còn có câu chuyện, có trách nhiệm và có khả năng truyền cảm hứng. Linh không muốn chỉ phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Linh muốn trở thành một trong những thí sinh khiến ban giám khảo phải nhớ đến khi họ nghĩ về hình ảnh người đàn ông Việt Nam mạnh mẽ", anh khẳng định.

Về phía đơn vị cử đại diện, ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, cho biết suốt thời gian qua ê-kíp và Vũ Linh đã dồn sức xây dựng chiến lược tập luyện cũng như chuẩn bị hành trang cho cuộc thi. Chính vì Vũ Linh đã là gương mặt quen thuộc ở các sân chơi nam quốc tế với hai ngôi vị Á vương 4 tại Manhunt International 2025 và Mister Grand International, ê-kíp càng phải thận trọng hơn trong từng bước đi. Kết quả của quá trình đó là diện mạo được xem như một cuộc lột xác về tạo hình và phong thái, đậm chất quý ông, mạnh mẽ, tự tin và giàu năng lượng tích cực. Ông Khánh tin rằng sự thay đổi này, cộng với bề dày kinh nghiệm thi đấu và cường độ tập luyện cao thời gian qua, sẽ giúp Vũ Linh bứt phá, dù cả ê-kíp đều hiểu hành trình phía trước vẫn cần thêm may mắn và nỗ lực đến phút cuối.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Bến Tre, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh và từng làm tiếp viên hàng không trước khi rẽ sang nghề mẫu.

Năm 2018, Vũ Linh giành giải Á quân cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam. Bốn năm sau, anh có danh hiệu quốc tế đầu tiên với ngôi Á vương 4 Mister Grand International 2022. Năm 2024, anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông tỉnh Ninh Thuận. Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi anh giành Á vương 4 Manhunt International, một trong những cuộc thi dành cho nam lớn nhất thế giới. Hiện anh hoạt động với vai trò người mẫu tự do tại TP Hồ Chí Minh.

Mister International 2026 diễn ra từ ngày 12/9 đến 26/9 tại Bangkok và Phuket, Thái Lan. Đây là đấu trường Việt Nam từng hai lần chạm tới ngôi vị cao nhất, với Ngô Tiến Đoàn năm 2008 và Trịnh Bảo năm 2018. Những mùa gần đây, đại diện Việt Nam vẫn duy trì thành tích tốt khi Mạnh Lân giành Á vương 1 năm 2024 và Đoàn Công Vinh vào top 10 năm 2025. Với Vũ Linh, kỳ vọng lần này được đặt thẳng vào ngôi Nam vương.