Bắt được tin nhắn hẹn gái lạ vào nhà nghỉ nhưng chồng một mực chối chỉ tới khách sạn giao hàng, chị vợ lên mạng cầu cứu 500 chị em

Bây giờ, những câu chuyện bồ bịch ngoại tình có lẽ nhiều người đã cảm thấy hơi ngây ngấy, bởi hầu như ngày nào lên mạng xã hội cũng bắt gặp vài ba câu chuyện na ná nhau, đều là giật chồng, cướp bạn trai, chỉ khác nhau về hoàn cảnh, diễn biến xoay quanh các nhân vật chính.

Đặc biệt, chuyện những ông chồng tòm tem "chán cơm thèm phở" trong đời sống hôn nhân ngày nay không còn quá xa lạ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người đàn ông ngoại tình. Đó có thể do vợ kém xinh so với trước kia, vợ mải mê làm việc, cẩu thả trong việc chăm sóc chồng con hay vợ vô tâm, thờ ơ lạnh nhạt với chồng... Có rất nhiều cách để để đàn ông tìm đến giải tỏa dục vọng do bản tính lăng nhăng. Người thì tìm bồ trẻ cặp kè, kẻ lại lên mạng ''chăn rau''... khiến cho không ít bà vợ rơi vào cảnh khổ đau, ngập chìm nước mắt. Thậm chí có những ông chồng dù đã bị vợ bắt tận tay, có bằng chứng đàng hoàng nhưng vẫn... cố cãi.

Nhiều ông chồng vì "chán cơm thèm phở" mà đi ra ngoài "ăn vụng" vợ.

Điển hình như tâm sự của người vợ trẻ dưới đây. Người vợ đăng tải: "Các chị em cho hỏi ngu với, chồng em nó bảo nó tới khách sạn giao hàng ạ. Mọi người cho ý kiến ạ, chữ tin nhắn xanh là chồng em ạ".

Đính kèm với dòng caption ngắn là bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của chồng chị vợ nhắn cho 1 cô gái lạ với nội dung: "Anh đến rồi, phòng 201". Trong khi đó, cô gái kia hẹn rõ ràng số đường, địa điểm khách sạn với lời nhắn: "Anh gửi số phòng cho em rồi anh tắm em đi lên".

Tin nhắn của chồng với cô gái lạ mà chị vợ vô tình đọc được.

Có lẽ, bất kì người ngoài cuộc nào cũng nhìn thấy rõ "sự thật mười mươi" trong dòng tin nhắn này, thế nhưng người vợ vẫn còn hoài nghi và hy vọng rằng, lời giải thích "vào khách sàng gửi đồ cho khách" của chồng là có cơ sở.

Thế nhưng, ngay sau khi đăng tải, bài đăng của chị vợ đã khiến 500 chị em xôn xao bàn tán. Phần lớn cánh chị em đều chỉ ra có gì đó sai sai trong lời giải thích của người chồng và cho rằng:

- "Chị bị "cắm sừng" rồi còn không biết hay sao phải hỏi, hẹn gái lạ vào khách sạn có mà ngủ với nhau chứ mua bán gì lại cần tắm rửa sạch sẽ rồi gặp nhau?".

- "Chẳng biết chị vợ ngây thơ hay cố níu giữ lòng tin với chồng mà đăng lên hỏi nữa. Khổ thật. Đàn ông trăng hoa chỉ khiến đàn bà khổ tâm".

- "Chị đúng là ngốc, sự thật rõ mười mươi thế kia còn lên mạng hỏi, chồng chị đi với gái chứ ship hàng gì. Chị tỉnh táo lên, còn chưa bắt tận tay chẳng lão nào nhận đâu".

Đọc hàng trăm bình luận của cánh chị em, ai ai cũng cho rằng anh chồng đã "đi gái" mười mươi thế rồi, nhưng chẳng qua chỉ là lời chối tội mà thôi, chẳng biết chị vợ sẽ nghĩ sao và sẽ quyết định thế nào. Nhưng dẫu sao cũng mong người vợ ấy sáng suốt và bình tĩnh.

Quả thật, trong tình yêu, không nỗi đau nào có thể đau đớn hơn nỗi đau bị phản bội. Và dường như, phụ nữ càng đặt niềm tin ở chồng nhiều bao nhiêu thì nỗi đau họ phải nhận lại khi đối phương ngoại tình càng sâu đậm bấy nhiêu. Thứ họ mất không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin để tiếp tục cùng chồng vun đắp tổ ấm.