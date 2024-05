Đối tượng Phan Quang Tùng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quang Tùng, sinh năm 2003, trú tại khu Chanh, Đội 4, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2023, Phan Quang Tùng cùng với anh họ là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1994, trú tại huyện Yên Lập xuất cảnh sang Campuchia lao động bằng hộ chiếu phổ thông. Công việc Tùng và Tuấn được giao là sử dụng các tài khoản mạng xã hội Telegram trao đổi, nhắn tin với các tài khoản mạng xã hội khác để tăng tương tác trong các nhóm chat. Trong quá trình làm việc tại Campuchia, Tùng có quen biết một người Việt Nam tên là Tuấn Anh (Tùng không biết họ tên đầy đủ, nơi ở và chưa từng gặp Tuấn Anh ở Việt Nam). Cuối tháng 7/2023, Tùng nghỉ việc trở về Việt Nam, lao động tự do tại thị xã Phú Thọ.

Sau khi về Việt Nam làm việc, Tuấn Anh đã liên lạc với Tùng qua Facebook để trao đổi về việc đang tìm người Việt Nam đưa sang Campuchia làm việc. Công việc của những người này là sử dụng mạng máy tính kết nối Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, lương công việc là 800 USD/1 tháng và 200 USD chuyên cần, mọi chi phí đi lại sẽ do công ty bên Campuchia ứng chi trả, số tiền này sẽ được trừ vào lương của người được giới thiệu khi vượt biên thành công sang làm việc.

Tùng trao đổi về công việc, mức lương và được sự đồng ý của 5 người gồm: Trần Đức Long (SN 2002), Phùng Văn Tâm (SN 2006), Nguyễn Anh Đức (SN 1998), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2002), đều trú tại huyện Thanh Sơn và Nguyễn Anh Tuấn (SN 2006), trú tại Thanh Thuỷ.

Toàn bộ quá trình đi của 5 người trên đều không làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Ngày 29/8/2023, sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, 5 người của Tùng được một nhóm người đi xe máy đợi sẵn sau đó đưa vượt biên sang Campuchia.

Khoảng 7 ngày sau khi ổn định công việc tại Campuchia, Tùng tiếp tục liên lạc qua ứng dụng Facebook rủ thêm Tạ Thành Công (SN 2004) và 1 người tên Hiệp (SN 2006) cùng trú tại Thanh Sơn để sang làm việc. Mỗi người Tùng giới thiệu thành công sẽ được công ty chi trả với số tiền 200 USD. Tuy nhiên đến ngày 12/9/2023 do công ty bên Campuchia giải thể nên Công, Đức và Tuấn về Việt Nam. Đến tháng 4/2024 thì Tùng nhập cảnh về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lí xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện đối tượng Phan Quang Tùng có dấu hiệu tổ chức đưa dẫn một số công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Trước tình hình đó, Phòng Xuất nhập cảnh đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh để phối hợp với Phòng An ninh điều tra tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu và lời khai của đối tượng đã xác định Phan Quang Tùng có 2 lần tổ chức đưa tổng số 7 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Quang Tùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.