Bắt đối tượng lừa chuyển nhượng sổ đỏ và mạo danh trên Facebook để vay tiền

Từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022, Hoàng Thị Kim Loan cùng một số đối tượng khác sử dụng thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đỏ và mạo danh Facebook để vay mượn tiền. Nhóm này đã lừa bà Nguyễn Thị X. ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới và Nguyễn Thị L. ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Thị Kim Loan

Hoàng Thị Kim Loan cùng các đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng.

Hoàng Thị Kim Loan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra những đối tượng cùng thực hiện hành vi lừa đảo với Hoàng Thị Kim Loan. Cơ quan Công an phát đi thông báo, ai là những bị hại hoặc những người có quyền, nghĩa vụ liên quan có thể trực tiếp đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình để được giải quyết./.