Khởi tố 3 'nữ quái' lừa đảo, chiếm đoạt 115 tỷ đồng ở Quảng Nam

Ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Huỳnh Nga (35 tuổi, trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Thị Hiệp (39 tuổi, trú huyện Thăng Bình) và Đinh Thị Tiến (32 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nga, Tiến, Hiệp (từ trái qua) bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2022, Dương Thị Huỳnh Nga dùng thủ đoạn gian dối, nói với bà Mai Thị Hành Tr. (trú TP Tam Kỳ) là bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể mua được các lô đất tái định cư của người dân tại khu dân cư ADB (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) với giá rẻ.

Tin lời Nga nói là sự thật nên bà Tr. nhiều lần giao tiền cho Nga đi mua đất tại khu vực trên. Ngoài ra, Nga còn mượn tiền của bà Tr. với lý do là cho những người có chức vụ, quyền hạn vay để đáo hạn ngân hàng, nộp thuế nhà đất, bỏ bì để làm dự án đất.

Tuy nhiên, Nga không mua đất cho Tr. và cũng không cho những người có chức vụ, quyền hạn mượn tiền như đã nói, mà sử dụng số tiền của Tr. vào mục đích trả nợ, tiền lãi cho nhiều người. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt của Tr. và nhiều người khác trên 70 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Hiệp, kết quả điều tra xác định, đầu năm 2021, Hiệp bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trong thời gian nuôi con nhỏ (giữa năm 2021), Nguyễn Thị Hiệp tiếp tục sử dụng tên giả là Lý Thị Tố Uyên để lừa đảo, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của anh Nguyễn Đức Th.

Đối với Đinh Thị Tiến, kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2022, lợi dụng sự tin tưởng của bà Trần Thị Kim H. (trú huyện Thăng Bình) và ông Lại Văn H. (trú TP Đà Nẵng), Tiến đề nghị 2 người này góp vốn mua đất tại thị xã Điện Bàn nhằm bán lại để hưởng chênh lệch về giá. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tiến không mua đất mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Tiến chiếm đoạt của 2 nạn nhân là trên 45 tỷ đồng.