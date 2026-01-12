Cảnh báo là nếu không tẩy trang kỹ và sử dụng mỹ phẩm quá hạn, bạn có thể đối mặt với nguy cơ bị lẹo mắt mà không hề hay biết.

Theo các chuyên gia, việc để sót lớp trang điểm quanh mắt, đặc biệt là mascara, eyeliner hay phấn mắt, sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ. Đây chính là nguyên nhân phổ biến dẫn đến lẹo mắt, hay còn gọi là “sty” hoặc “hordeolum” trong y khoa. Ngoài ra, mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng cũng làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn vùng mí mắt.

Lẹo mắt là một khối sưng nhỏ, đau, xuất hiện ở mặt trong hoặc ngoài mí mắt. Tình trạng này chủ yếu do vi khuẩn tụ cầu (Staphylococcus) gây ra. Phần lớn mọi người đều từng bị lẹo mắt ít nhất một lần trong đời, tuy nhiên một số yếu tố có thể khiến nguy cơ cao hơn, chẳng hạn như vệ sinh kém vùng mí mắt, viêm bờ mi mạn tính, các bệnh lý như rosacea, eczema, đái tháo đường hoặc tình trạng suy giảm miễn dịch.

Về mặt lâm sàng, lẹo mắt thường được chia thành hai dạng. Lẹo ngoài là dạng phổ biến nhất, xuất hiện ở rìa hoặc góc mí mắt và thường tự khỏi sau vài ngày mà không cần can thiệp y tế. Lẹo trong nằm ở mặt trong hoặc dưới mí mắt, ít gặp hơn nhưng thường gây đau nhiều hơn và khó chịu hơn.

Những dấu hiệu thường gặp của lẹo mắt bao gồm mí mắt đỏ và sưng, cảm giác đau hoặc nhạy cảm khi chớp mắt hay chạm vào vùng mí, ngứa mắt, cảm giác cộm như có dị vật trong mắt, nhạy cảm với ánh sáng, đóng vảy ở mí mắt, tiết dịch màu vàng hoặc trắng và chảy nước mắt nhiều hơn bình thường. Dù trông khá đáng lo, đa số các trường hợp lẹo mắt đều lành tính và không gây nguy hiểm.

Khi bị lẹo mắt, Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả là chườm ấm. Người bệnh có thể dùng khăn sạch nhúng nước ấm, vắt ráo rồi áp nhẹ lên mắt trong khoảng 5-10 phút, lặp lại từ hai đến bốn lần mỗi ngày để giúp giảm sưng và thúc đẩy quá trình tự lành.

Trong trường hợp đau nhiều, có thể sử dụng thuốc giảm đau như paracetamol hoặc ibuprofen nếu không có chống chỉ định. Riêng aspirin không được dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Trong thời gian này, cần tránh đeo kính áp tròng và tuyệt đối không trang điểm mắt cho đến khi lẹo vỡ và khỏi hẳn.

NHS cũng nhấn mạnh một điều quan trọng: không tự ý nặn lẹo hay nhổ lông mi, vì hành động này có thể làm vi khuẩn lan rộng và khiến tình trạng nhiễm trùng nặng hơn.

Tóm lại, việc tẩy trang kỹ mỗi ngày và kiểm tra hạn sử dụng của mỹ phẩm không chỉ là vấn đề làm đẹp, mà còn là một bước quan trọng để bảo vệ đôi mắt khỏi những viêm nhiễm tưởng nhỏ nhưng gây nhiều phiền toái.

