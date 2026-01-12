Jennifer Aniston luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh khỏe mạnh, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài ấy là một vấn đề sức khỏe mà nữ diễn viên đã âm thầm đối mặt suốt nhiều thập kỷ: chứng mất ngủ mạn tính.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Jennifer Aniston cho biết tình trạng khó ngủ bắt đầu từ khi cô còn ở độ tuổi 30. Khi còn trẻ, cơ thể vẫn có thể “chịu đựng” được những đêm thiếu ngủ, nhưng theo thời gian, hậu quả ngày càng rõ rệt.

“Nếu tôi không ngủ đủ giấc, cả ngày hôm đó giống như một hình phạt. Đầu óc mệt mỏi, cơ thể rã rời và mọi việc đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều”, nữ diễn viên nói.

Mất ngủ không chỉ do stress, chế độ ăn cũng là yếu tố then chốt

Theo Jennifer Aniston, cô đã thử nhiều cách để cải thiện giấc ngủ, từ tập thể dục đều đặn, hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ cho đến thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, một yếu tố ít được chú ý nhưng lại mang tính nền tảng chính là chế độ ăn uống hằng ngày.

Ngôi sao Hollywood duy trì một thực đơn được cô gọi là “all-rounder” – tức đa năng, cân bằng và không cực đoan. Trong đó, trứng là thực phẩm xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào bữa sáng.

Bữa ăn quen thuộc của Jennifer Aniston thường bắt đầu bằng nước ấm pha chanh, sau đó là trứng kết hợp với bơ hoặc yến mạch. Cô thường tăng lượng lòng trắng trứng để bổ sung protein nhưng không làm bữa ăn quá nặng nề. Món ăn được dùng cùng bánh mì nguyên cám, dầu ôliu, muối và hạt tiêu.

Vì sao trứng được xem là “thực phẩm vàng” cho giấc ngủ?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng là thực phẩm giàu dưỡng chất và có lợi cho giấc ngủ theo nhiều cơ chế khác nhau.

Thứ nhất, trứng chứa tryptophan, một axit amin cần thiết để cơ thể sản xuất serotonin và melatonin - hai hormone quan trọng trong việc điều hòa cảm xúc và chu kỳ ngủ – thức.

Thứ hai, trứng giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B6 và B12, giúp quá trình chuyển hóa tryptophan diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài ra, choline trong trứng có vai trò hỗ trợ chức năng não bộ và hệ thần kinh, góp phần tạo trạng thái thư giãn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung trứng vào bữa sáng hoặc bữa ăn sớm trong ngày, giúp cơ thể thiết lập nhịp sinh học ổn định, từ đó hỗ trợ giấc ngủ về đêm.

Không chỉ trứng, nhiều thực phẩm khác cũng giúp ngủ ngon hơn

Ngoài trứng, chế độ ăn của Jennifer Aniston còn ưu tiên các nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất hỗ trợ giấc ngủ như thịt gia cầm, các loại đậu, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.

Những thực phẩm giàu magiê giúp hệ thần kinh thư giãn, trong khi carbohydrate phức hợp như yến mạch hay khoai lang hỗ trợ vận chuyển tryptophan vào não. Một số nghiên cứu cũng cho thấy kiwi và cá béo giàu omega-3 có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ nếu sử dụng thường xuyên.

Dinh dưỡng không chữa khỏi mất ngủ, nhưng có thể tạo nền tảng bền vững

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chế độ ăn không phải “thuốc chữa” mất ngủ, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định hormone và giảm căng thẳng sinh lý.

Ăn uống thất thường, thiếu protein hoặc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm hormone cortisol tăng cao vào ban đêm, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu. Ngược lại, một chế độ ăn cân bằng với đủ protein, chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp cơ thể thư giãn và phục hồi tốt hơn.

Câu chuyện của Jennifer Aniston cho thấy, đôi khi việc cải thiện giấc ngủ không bắt đầu từ những giải pháp phức tạp, mà đến từ những lựa chọn nhỏ, đều đặn và bền bỉ trong bữa ăn hằng ngày.

Theo HelloMag, Health)