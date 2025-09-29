Siêu mẫu Han Hye-jin (42 tuổi) vừa tiết lộ bí quyết quản lý sưng phù của mình là chạy bộ vào buổi sáng. Cô tiết lộ thông tin này trong một video mới đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Han Hye-jin nói rằng cô thường đi chạy quanh khu vực Namsan và bắt đầu thực hiện việc này sau khi nghe theo lời khuyên của một huấn luyện viên cá nhân. Cô nói: "Những khi có lịch trình, tôi cần giảm sưng phù để khuôn mặt trở nên thoải mái và lớp trang điểm được đẹp hơn". Sau khi tập luyện, Han Hye-jin còn tự chuẩn bị đồ ăn nhẹ gồm trứng, hummus, và đậu phụng để mang theo đến phòng chụp hình.

Han Hye Jin là một người mẫu thời trang và nhân vật truyền hình người Hàn Quốc, là một trong số ít chân dài Hàn Quốc gây tiếng vang tại làng mốt thế giới. Thập niên 2000, cô trở thành gương mặt quen thuộc tại các tuần thời trang lớn như Paris (Pháp), Milan (Italy), New York (Mỹ)... Cô đã xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang, bao gồm cả tạp chí Vogue Hàn Quốc số tháng 5 năm 2008 và tháng 6 năm 2009. Cô đã trình diễn tại New York Fashion Week (NYFW) trong 3 năm (2006–2008).

Tác dụng của việc chạy bộ buổi sáng đối với việc giảm sưng phù

Chạy bộ vào buổi sáng không chỉ là sở thích của Han Hye-jin mà còn là một cách hiệu quả để giảm sưng phù. Trong khi ngủ, cơ thể có thể tích tụ nước dẫn đến sưng phù, đặc biệt ở khuôn mặt và phần dưới cơ thể. Ngoài ra, chạy bộ buổi sáng còn có những lợi ích sau:

Cải thiện tuần hoàn máu: Chạy bộ kích thích hệ tuần hoàn, giúp máu lưu thông tốt hơn. Điều này có thể giảm tình trạng ứ đọng dịch ở các mô, đặc biệt ở chân và tay, từ đó giảm sưng phù do tuần hoàn kém.

Thúc đẩy hệ bạch huyết hoạt động: Hệ bạch huyết chịu trách nhiệm loại bỏ chất lỏng dư thừa trong cơ thể. Chạy bộ buổi sáng giúp kích hoạt các cơ bắp, hỗ trợ hệ bạch huyết hoạt động hiệu quả hơn, giảm tình trạng tích tụ dịch gây phù.

Giảm căng thẳng và cải thiện hormone: Chạy bộ giúp cơ thể tiết ra endorphin, giảm stress và cân bằng hormon. Một số trường hợp sưng phù liên quan đến rối loạn hormon (như trong hội chứng tiền kinh nguyệt) có thể được cải thiện nhờ chạy bộ đều đặn.

Tăng cường trao đổi chất: Chạy bộ buổi sáng khởi động quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể xử lý chất lỏng và chất thải hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ dịch gây phù.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Sưng phù đôi khi liên quan đến thừa cân hoặc béo phì, do áp lực lên hệ tuần hoàn và bạch huyết tăng cao. Chạy bộ giúp kiểm soát cân nặng, từ đó giảm áp lực lên các hệ thống này, hỗ trợ giảm phù.

Cải thiện sức khỏe tổng thể: Chạy bộ tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng thận và gan, giúp cơ thể đào thải chất lỏng dư thừa tốt hơn, đặc biệt trong các trường hợp phù do chức năng thận kém.

Tuy nhiên, cần lưu ý không nên chạy bộ quá lâu khi đói vì có thể gây ra hạ đường huyết, chóng mặt, và mất cơ. Thời gian khuyến nghị cho việc chạy bộ buổi sáng là từ 20 đến 30 phút.

Thực đơn sau tập luyện của Han Hye-jin

Sau khi tập luyện, Han Hye-jin chọn thực phẩm giàu protein và chất xơ nhưng lại thấp calo để cung cấp năng lượng và giữ dáng.

Trứng là một nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì cơ bắp. Trong khi đó, hummus - được làm từ đậu gà - giàu chất xơ, protein thực vật và axit béo không bão hòa. Cô cũng chú trọng đến việc ăn rau củ dạng que để tăng cảm giác no mà không cần nạp quá nhiều năng lượng.

Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm một lượng nhỏ tinh bột phức hợp từ khoai lang, gạo lứt, yến mạch sau khi tập luyện có thể giúp phục hồi năng lượng và sửa chữa cơ bắp. Thêm vào đó, việc tiêu thụ một lượng nhỏ chất béo lành mạnh từ bơ, hạt, và dầu ô liu có thể cân bằng hormone và cải thiện làn da.

Thực phẩm giàu kali giúp giảm sưng phù hiệu quả hơn

Nếu muốn tăng cường hiệu quả giảm sưng phù, Han Hye-jin khuyên nên thêm vào chế độ ăn uống những thực phẩm giàu kali như chuối, rau chân vịt, cà chua, và kiwi. Kali hỗ trợ việc loại bỏ lượng natri dư thừa, từ đó giúp duy trì sự cân bằng lượng nước trong cơ thể.

Ngoài ra, các loại thực phẩm như dưa chuột, dưa hấu, cần tây, và dứa với hàm lượng nước cao và khả năng kích thích tiểu tiện cũng góp phần làm giảm sưng phù. Thức uống như trà ngô, trà xanh cũng giúp thúc đẩy việc loại bỏ nước, nhưng cần tránh tiêu thụ quá mức để không gây mất nước.