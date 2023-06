Bắt cóc chim non, mèo hoang bị gia tộc chim trả thù dai dẳng

Vài ngày trước, một cư dân mạng ở Sầm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện thú vị về ân oán giữa mèo hoang và gia tộc chim, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Theo cư dân mạng này, khi đang đi trên đường, anh thấy một con mèo hoang bị cả đàn chim tấn công liên tục. Lại gần kiểm tra, anh phát hiện rằng con mèo hoang đã "bắt cóc" chim non rơi xuống từ trên cây. Thấy vậy, anh lập tức can thiệp, đặt con chim non trở lại tổ chim, hy vọng những con chim sẽ nguôi giận và tha cho mèo hoang tội nghiệp.

Nào ngờ, suốt cả tuần tiếp theo, khi đi qua ngã tư đó, anh vẫn thấy mèo hoang bị tấn công. Cụ thể, chỉ cần mèo hoang xuất hiện gần gốc cây có tổ chim, dù là đi ngang qua hay đứng lại nghỉ ngơi, nó cũng sẽ bị cả đàn chim tấn công không ngừng. Ngay cả khi mèo hoang sợ quá bỏ chạy, đàn chim vẫn bay theo để công kích. Mãi đến khi mèo hoang không còn dám bén mảng trong khu vực này, đàn chim mới dần dần tản đi, tuy nhiên vẫn cắt cử chim canh gác, không một phút lơi là.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng động mạng, video ghi lại cảnh tượng mèo hoang bị cả đàn chim "hội đồng" cũng nhận được hàng triệu lượt xem. Đa số mọi người đều cảm thán: "Trời ơi! Những con chim này làm cách nào để đạt được sự đoàn kết như vậy?", "Dường như đó là chim hỉ thước xám, lòng thù hận của chúng thật mạnh mẽ", "Bị chim ghi thù thật khốn khổ, tôi nhớ có một người đàn ông bị chim tấn công trong 5 năm, dù đổi trang phục kiểu gì cũng bị nhận ra", "Có một con chim hỉ thước xám tấn công con mèo nhà tôi và nó vẫn bay đâu đó xung quanh nhà".