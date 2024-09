Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tại Bình Thuận

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Lại. Ảnh: Công an Bình Thuận

Theo điều tra, từ năm 2005, Lê Thị Lại tổ chức chơi hụi với nhiều người, chủ yếu là hụi tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, do số lượng người tham gia ít nên Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho người chơi. Tin tưởng, số lượng người chơi hụi tìm đến người này ngày càng đông.

Đến năm 2017, căn cứ số phần các con hụi đăng ký chơi, Lại mở thêm nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, người phụ nữ này không cân đối việc thu và trả tiền hụi cho các con hụi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Quá trình xác minh, điều tra theo đơn tố cáo của người dân, cơ quan điều tra xác định vào ngày 5/11/2020, Lại tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần hụi chơi là 19.043 phần.

Sau khi dây hụi này hoạt động một thời gian, mặc dù không ai có nhu cầu bán hụi nhưng Lại đưa ra thông tin gian dối, sau đó bán cho 295 người với tổng số phần là 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), thu về số tiền hơn 156 tỷ đồng.

Đến ngày 22/1/2022, dây hụi trên đến hạn mãn, Lại dùng một phần số tiền bán hụi trước đó để trả tiền lời cho một số hụi viên và tiền chồng hụi (hốt hụi chót) của năm 2020.

Số tiền chiếm đoạt còn lại được Lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền hụi của dây hụi mới mở và những dây hụi cũ những năm trước, tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt.

Căn cứ vào tài liệu đối chiếu, cơ quan điều tra xác định, với dây hụi mở ngày 5/11 nói trên, Lại đã chiếm đoạt của 167 người chơi hụi với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.