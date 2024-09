Thực hư bức ảnh bà Nguyễn Phương Hằng ra tù gây xôn xao dư luận

Báo VOV thông tin, hôm nay (19/9), nguồn tin từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được ra tù sớm hơn dự kiến.

Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước (Bình Dương). Dự kiến, bà Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn vào hôm nay 19/9.

Theo nguồn tin, nhân dịp Quốc khánh 2/9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do.

Bức ảnh được lan truyền cho rằng đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng ngày ra tù

Cũng trong ngày 19/9, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng với thông tin cho rằng đây là hình ảnh ngày bà được ra tù. Trong bức ảnh là bà Nguyễn Phương Hằng với mái tóc xoăn cùng gương mặt tươi tắn, phía sau là rất đông người đi theo.

Tuy nhiên, thực tế hình ảnh này đã được chụp từ phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Xuân Cường (sinh năm 1990, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) vào ngày 29/12/2021 về tội cưỡng đoạt tài sản. Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại toà với tư cách là nạn nhân của vụ việc.

Báo Công an nhân dân cho hay, theo diễn biến tại phiên tòa, tháng 7/2021, Mai Xuân Cường sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng để xin 2 triệu đồng nhưng bà Hằng không đồng ý.

Cường tiếp tục nhắn tin với nội dung đe doạ sẽ làm hại con trai bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời, gửi hình ảnh khoả thân có cắt ghép khuôn mặt của bà Hằng kèm theo những lời chửi bới, nhục mạ và dọa sẽ tung ảnh lên mạng xã hội.

Lo sợ Cường có thể làm hại con trai mình và dùng hình ảnh cắt ghép làm mất uy tín cá nhân nên bà Phương Hằng đã chuyển vào số tài khoản của Cường số tiền 2 triệu đồng rồi sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Tại phiên xét xử, bị cáo Cường đã thành khẩn nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Cường 1 năm tù, cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản.