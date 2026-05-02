Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10h10 ngày 2/5 tại dãy nhà kinh doanh trên phố Ngọ Dương, phường An Phong (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ một quán cà phê sau đó lan sang dãy cửa hàng kinh doanh liền kề. Phát hiện hỏa hoạn, người dân lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CHCN số 4 - Công an Hải Phòng đã huy động phương tiện và lực lượng đến hiện trường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Tại hiện trường, cảnh sát PCCC&CHCN phối hợp với Đồn công an khu công nghiệp An Dương và Tràng Duệ tổ chức triển khai các biện pháp dập lửa, cứu hộ, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân liền kề.

Khoảng 30 phút sau, cảnh sát khống chế được ngọn lửa, tiếp tục phun nước làm mát và khống chế, ngăn chặn lửa cháy lan, tái phát.

Bước đầu, cảnh sát xác định vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại nhiều tài sản của các hộ dân.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.