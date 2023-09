Bất an sống trong các chung cư mini của ông Nghiêm Quang Minh

Sau một tuần xảy ra vụ cháy chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và xôn xao bởi số nạn nhân quá lớn. Hiện tại, chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ông Minh cũng được xác định là chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini trên địa bàn Hà Nội như Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ… Đáng chú ý, tất cả các công trình nói trên đều sai phép, vượt tầng và không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Lối vào chung cư mini nằm trong ngõ 117 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội do ông Minh làm chủ chỉ đủ chỗ 2 chiếc xe máy tránh nhau. Đây là ngõ cụt chỉ những người ở trong cùng mới quay được xe máy do có tầng hầm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các tòa chung cư mini do ông Minh làm chủ hầu hết đều trong ngõ sâu, lối vào chỉ đủ hai xe máy tránh nhau và không có chỗ quay đầu. Cụ thể, chung cư mini trong ngõ 117 Thái Hà (quận Đống Đa), từ đầu ngõ phải rẽ nhiều lần, lối vào chật hẹp, tòa nhà nằm cuối con ngõ cụt. Khi phóng viên tiếp cận chung cư để tìm hiểu, bảo vệ tòa nhà cho biết, những người ra vào phải xuất trình giấy tờ, xác định đúng là công dân của tòa nhà mới được đi lên.

Còn đối với các phóng viên, cơ quan báo chí, nơi đây yêu cầu phải có giấy giới thiệu và phải làm việc với UBND phường, công an phường. "Phải có cán bộ dẫn vào thì tôi mới tiếp và mới được vào tìm hiểu. Sau sự việc cháy nổ ở chung cư dưới quận Thanh Xuân, rất nhiều báo chí vào đây hỏi thăm nhưng tôi không tiếp", bảo vệ nhấn mạnh.

Các căn nhà trong ngõ nhỏ xây dựng sát nhau, rất khó để bố trí lối thoát hiểm.

Trao đổi với chúng tôi, một phụ nữ đang sống tại chung cư mini này cho biết, căn hộ bà đang ở cùng con gái được thuê lại từ một người chủ đã mua lại căn hộ này từ chủ đầu tư cách đây 2 năm. Sau khi vụ cháy ở Khương Hạ xảy ra, cư dân được chủ nhà chấn an rằng cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, sự việc vừa qua "chỉ là không may", đồng thời hứa hẹn sẽ giảm giá thuê.

"Chủ nhà đang có ý định tự cắt cửa sổ sắt lối thoát hiểm và trang bị thang dây, nhưng tôi nghĩ sát bên cạnh là hàng xóm thì rất khó", người phụ nữ cho biết.



Người dân muốn bỏ khung sắt này để làm lối thoát hiểm tuy nhiên phía bên ngoài đã "hết đất".

Một chung cư khác cũng do ông Minh làm chủ, địa chỉ trong ngõ 203 đường Trường Chinh (phường Khương Mai), tòa chung cư mini này cao 10 tầng, chia làm 25 phòng, được xây dựng trên ô đất có diện tích gần 120m2.

Hệ thống kĩ thuật điện của một tòa chung cư mini do ông Minh làm chủ đầu tư.

Một người khác hiện đang sống trong chung cư mini trong ngõ 12 phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân cho hay, anh mua nhà tại đây được 3 năm, ban đầu mọi tiện ích rất tốt và hợp lý đối với cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây công trình rất tồi tệ vì các hạng mục xuống cấp, điện yếu sẽ không sử dụng được bếp từ, thi thoảng nước xả chậm, thiết bị trong nhà vệ sinh thì rẻ tiền nên xuống cấp nhanh.

"Vấn đề PCCC đúng là nhức nhối thật, sau sự việc tòa bên kia xảy ra hỏa hoạn, ai cũng hoang mang vì các công trình này đều có mẫu thiết kế và cùng cách sinh hoạt như nhau, thì không ai chắc chắn nhà mình an toàn hay không cả", cư dân chia sẻ nỗi bất an.

Bên trong những song sắt này là một hộ gia đình, một khi hỏa hoạn xảy ra, căn hộ chẳng khác nào một "chiếc lồng".

Tổng kiểm tra các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10/2023.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng; ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê để ở trên địa bàn Thành phố; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hành lang chung cư mini do ông Minh làm chủ đầu tư, không có lối thoát hiểm

Theo đó, cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được các cơ quan thành phố triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Trong các chung cư mini của ông Minh chủ yếu chỉ có cầu thang bộ để làm lối thoát hiểm

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền, quy định; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

UBND thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố là cơ quan Thường trực, tham mưu UBND Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Chỉ đạo tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ sở nhà có nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ do Cơ quan Công an quản lý.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do Công an các quận, huyện, thị xã là cơ quan thường trực; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Nhân dân trên các phương tiện truyền thông. Trực tiếp tuyên tuyền, tập huấn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc, sinh sống tại các Chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn, hoàn thành trước 31/12/2023.