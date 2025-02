Ngày 4/2, Barron Trump được phát hiện đi bộ tới lớp tại Đại học New York (New York, Mỹ).

Theo Page Six , Barron được đội an ninh hộ tống từ Tháp Trump đến khu Greenwich Village trên đoàn xe gồm 5 chiếc SUV. Cơ quan Mật vụ và Sở Cảnh sát New York cắt cử người theo dõi khu vực khi Barron đi vào một tòa nhà trong khuôn viên Trường Kinh doanh Stern.

Barron Trump lần đầu lộ diện kể từ ngày nhậm chức 20/1. Ảnh: NY Post.

Không còn Âu phục nghiêm túc hay tóc vuốt keo tỉ mỉ, Barron trở lại đúng tuổi thật với phong cách học đường cơ bản, giản dị. Cậu út nhà Trump mặc quần đen và áo len màu kem bên ngoài áo polo trắng, kết hợp giày thể thao đen - trắng cùng balo khoác một bên vai. Mái tóc thả xuống tự nhiên, bồng bềnh.

Dù trang phục không có gì đặc biệt, làn da trắng bật tông, khuôn mặt điển trai và chiều cao vượt trội giúp Barron nổi bật giữa đám đông.

Cư dân mạng tỏ ra thích thú với hình ảnh thư sinh của thanh niên 19 tuổi: “Barron là chàng trai điển trai. Cậu ấy có vẻ thừa hưởng sự điềm tĩnh của mẹ mình hơn là sự hướng ngoại của ông Trump”, “Hãy xem cách cô gái nhìn cậu ấy kìa”, “Tôi muốn hẹn hò với cậu ấy. Chàng trai tuyệt vời”, “Cậu ấy thật dễ thương”, “Tôi muốn có chiếc áo đó quá”, “Barron Trump giống bố mẹ mình. Cậu ấy có thể mặc bất cứ thứ gì và trông thật tuyệt vì họ thông minh về thời trang. Tôi thích điều đó”, “Chàng trai này sẽ thành chồng tôi trong 5 năm nữa”...

Với diện mạo đó, không khó hiểu khi Barron nổi tiếng tại đại học. Vào tháng 12/2024, nguồn tin của People tiết lộ Barron được các quý cô tại Đại học New York yêu thích và săn đón.

“Cậu ấy cao và đẹp trai, Nhiều người nghĩ cậu ấy khá hấp dẫn. Ngay cả những người ủng hộ đảng Dân chủ cũng thích cậu ấy”, người trong cuộc nói.

Barron được các mật vụ Mỹ hộ tống đến trường bằng dàn xe SUV. Ảnh: NY Post.

Mật vụ theo sát Barron khi cậu đi bộ vào lớp học. Ảnh: NY Post.

Barron phải tạm dừng việc học vào tháng 1 để bay đến Washington, DC, dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47 của cha mình. Vào ngày trọng đại đó, Barron trở thành người con sáng chói nhất của ông Trump.

Nam sinh Gen Z xuất hiện trong bộ vest màu xanh hải quân đồng bộ với cha mẹ mình. Kết hợp với mái tóc vuốt ngược, Barron trông trưởng thành, lịch lãm. Không chỉ ngoại hình, Barron còn ghi điểm với phong thái tự tin và cách hành xử lịch thiệp, kể cả với các đối thủ chính trị của ông Trump.

Bà Melania Trump cho biết Barron không sống ở Nhà Trắng như nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump vì bận rộn việc học. Tuy vậy, thanh niên 19 tuổi sẽ thường xuyên bay qua lại giữa hai thành phố và được phép đưa bạn bè đến Nhà Trắng.