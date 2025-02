Nhà chiêm tinh học kiêm nhà ngoại cảm nổi tiếng Inbaal Honigman đã đưa ra những dự đoán thú vị về tương lai của Hoàng tử Harry (40 tuổi) và Meghan Markle (43 tuổi). Cặp đôi đã rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020. Theo bà Honigman, Harry và Meghan có thể sẽ trải qua một cuộc chuyển nhà đột ngột hoặc thay đổi nghề nghiệp lớn khiến họ "không có thời gian để chuẩn bị".

Bà Honigman chia sẻ với Geo.tv về lá bài The Tower trong Tarot mà bà rút được cho Meghan: "Lá bài The Tower thường khiến người ta lo sợ trong Tarot vì nó đại diện cho những thay đổi lớn và bất ngờ, chẳng hạn như việc phải chuyển nhà gấp hoặc một sự thay đổi nghề nghiệp lớn mà người nhận không có thời gian chuẩn bị" . Tuy nhiên, bà Honigman cũng nhấn mạnh rằng đây thực chất là một lá bài may mắn, mặc dù có phần vội vàng.

Về sự nghiệp của Meghan trong tương lai, bà Honigman dự đoán nữ công tước sẽ tham gia một số buổi thử vai trong những tháng tới. Tuy nhiên, bà cho rằng Meghan sẽ không vội vàng trở lại với vai trò diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày phát hành chương trình gồm 8 phần của cô trên Netflix, With Love, Meghan .

Bà Honigman cũng nhận thấy một sự trì hoãn trong một thỏa thuận công việc của Harry. Bà cho biết: "Anh ấy và gia đình không chắc chắn liệu việc này có diễn ra hay không" . Bà nói thêm rằng đây có thể là một "hợp đồng giải trí" liên quan đến du lịch và gia đình họ rất mong chờ điều đó. Kể từ khi rời khỏi vai trò hoàng gia, Meghan và Harry hiện đang sống tại California với hai con là Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi).

Theo Express