Bão Sao La vào biển Đông, ảnh hưởng thế nào đến thời tiết đất liền dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9?

Vào chiều 30/8, bão Sao La đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 có bị ảnh hưởng?

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, khả năng bão Saola ảnh hưởng tới đất liền nước ta là nhỏ. Đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Tuy nhiên theo cơ quan khí tượng, khả năng bão Sao La ảnh hưởng tới đất liền nước ta là nhỏ, thời tiết trên đất liền cả nước dịp Quốc khánh 2/9 về cơ bản là tốt, có nắng đẹp; mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh; khu vực Trung Bộ có nơi có nắng nóng nhẹ.

Đặc biệt tại các địa điểm du lịch nổi tiếng miền Bắc như Hạ Long, Vân Đồn, Cát Bà, Sa Pa,... ít mưa, thời tiết đẹp cho đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Tương tự các tỉnh Trung Bộ cũng như vậy, thời tiết tốt cho du lịch.

Tuy nhiên khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cần lưu ý: Sẽ có mưa dông tập trung vào trưa chiều đêm. Vùng biển phía nam có gió tây nam mạnh đều. Người dân đi nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển như Phú Quốc, Vũng Tàu,... cần lưu ý.

Thời tiết miền Bắc khá đẹp, ngày nắng, ít mưa, thuận lợi cho nhiều hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng cả trên núi lẫn ven biển.

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 01-04/9: ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ:

+ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Ngày 01-04/9: ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

+ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 01-04/9: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Trung Bộ thời tiết cũng rất thuận lợi, một số nơi còn có nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ chiều tối ngày 01/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 26-29 độ; ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 01-04/9: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất ngày phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.