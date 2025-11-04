Bão Kalmaegi (tên tại Philippines: Tino) đang gây ra tình trạng thời tiết "đe dọa tính mạng" trên diện rộng khi đổ bộ vào miền Trung Philippines, buộc chính quyền nhiều địa phương từ Visayas đến Palawan phải ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân nhằm tránh thiệt hại nặng nề.

Bão Kalmaegi (tên tại Philippines: Tino) đang gây ra tình trạng thời tiết "đe dọa tính mạng" trên diện rộng khi đổ bộ vào miền Trung Philippines. (Ảnh: NOAA)

Bão mạnh cấp 12, cảnh báo sóng cao hơn 3 mét

Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đã mạnh lên đáng kể khi tiến vào đất liền ngày 4/11, mang theo sức gió duy trì ở mức 150 km/giờ, giật tới 205 km/giờ. Cơ quan này đặt nhiều khu vực tại trung tâm Visayas trong mức cảnh báo bão cấp 2, mức cao thứ hai đồng thời cảnh báo sóng dâng có thể cao hơn 3 mét ở các vùng ven biển và thấp trũng.

Bão Kalmaegi đã mạnh lên đáng kể khi tiến vào đất liền ngày 4/11, mang theo sức gió duy trì ở mức 150 km/giờ, giật tới 205 km/giờ. (Ảnh: Philstar Life)

Sự kết hợp giữa Kalmaegi và rãnh gió cắt khiến lượng mưa tại miền Trung Philippines tăng đột biến, gió giật mạnh trên diện rộng. PAGASA cho biết, do tương tác với địa hình, bão có thể suy yếu nhẹ khi đi qua Visayas, nhưng vẫn duy trì sức mạnh cấp bão trong suốt hành trình qua lãnh thổ nước này trước khi tiến ra Biển Đông vào ngày 5/11.

Palawan sơ tán hàng loạt, Visayas hủy hơn 160 chuyến bay

Trước diễn biến nguy hiểm, Thống đốc tỉnh Palawan Amy R. Alvarez đã ký lệnh sơ tán bắt buộc và phòng ngừa tại 14 thị trấn phía Bắc, gồm Roxas, San Vicente, Taytay, El Nido, Dumaran, Araceli, Coron, Busuanga, Culion, Linapacan, Cuyo, Agutaya, Magsaysay và Cagayancillo.

Việc sơ tán phòng ngừa được triển khai từ sáng 4/11, yêu cầu người dân sống ở khu vực ven biển, dễ ngập lụt và sạt lở nhanh chóng di chuyển đến trung tâm trú ẩn an toàn. (Ảnh: Business Mirror)

Theo báo cáo của PIA MIMAROPA, việc sơ tán phòng ngừa được triển khai từ sáng 4/11, yêu cầu người dân sống ở khu vực ven biển, dễ ngập lụt và sạt lở nhanh chóng di chuyển đến trung tâm trú ẩn an toàn. Từ 1 giờ chiều, lệnh sơ tán bắt buộc có hiệu lực, áp dụng với những người vẫn chưa chịu rời đi dù đã được cảnh báo nhiều lần.

Chính quyền huy động toàn bộ lực lượng từ Cảnh sát Quốc gia Philippines, Cục Phòng cháy chữa cháy đến các Hội đồng Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai cấp địa phương để đảm bảo quá trình sơ tán diễn ra an toàn tuyệt đối. "Sự an toàn và tính mạng của người dân Palawan là ưu tiên hàng đầu," Thống đốc Alvarez nhấn mạnh.

Từ 1 giờ chiều, lệnh sơ tán bắt buộc có hiệu lực, áp dụng với những người vẫn chưa chịu rời đi dù đã được cảnh báo nhiều lần. (Ảnh: Pia.gov)

Trong khi đó, ở các khu vực trung tâm Visayas, hơn 160 chuyến bay đến và đi từ những vùng chịu ảnh hưởng đã bị hủy. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đồng thời yêu cầu tàu thuyền khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn, không ra khơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tại Southern Leyte, lực lượng phòng chống thiên tai đã tổ chức sơ tán người dân ở vùng thấp trũng và ven biển khi nước dâng cao, gió giật mạnh.

Người dân Samar chui vào hang đá tránh bão

Giữa tâm bão, tại thị trấn Marabut (tỉnh Samar), hàng chục người dân đã tìm nơi trú ẩn trong các hang đá tự nhiên, một truyền thống lâu đời của cư dân vùng này mỗi khi có bão lớn.

Theo Đại úy cảnh sát Alner Peñeda, Quyền Trưởng Công an thị trấn, tính đến 1 giờ chiều ngày 3/11, khoảng 50 người dân đã trú trong hang ở Barangay Tinabanan, và 30 người khác ở Barangay Caluwayan. Họ mang theo các vật dụng thiết yếu như thực phẩm, chăn chiếu, nồi nấu, bình giữ nhiệt để cầm cự trong lúc bão quét qua.

Người dân Samar trú ẩn trong hang động khi cơn bão Tino đổ bộ. (Ảnh: Brigadanews)

PAGASA đã nâng khu vực Marabut lên mức cảnh báo gió bão cấp 3, khi Tino tiếp tục mạnh lên. Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ vẫn túc trực 24/7 để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra sạt lở hoặc ngập sâu.

"Chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan," ông Peñeda cảnh báo.

Philippines trong "mùa thiên tai" khốc liệt

Bão Tino là cơn bão mạnh tiếp theo trong chuỗi thiên tai liên tiếp tấn công Philippines, quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Trước đó vào tháng 9, siêu bão Nando (Ragasa) đã tàn phá miền Bắc đảo Luzon, khiến chính phủ phải tạm dừng công việc và cho học sinh nghỉ học do mưa to, gió giật dữ dội.

Bão Tino là cơn bão mạnh tiếp theo trong chuỗi thiên tai liên tiếp tấn công Philippines, quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. (Ảnh: Pia.gov)

Giữa những thiệt hại nối tiếp, chính quyền trung ương kêu gọi người dân cả nước "không chủ quan trước mọi cảnh báo khí tượng", đồng thời khẳng định lực lượng cứu hộ và quân đội đã sẵn sàng hỗ trợ tại các vùng bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đặt sự an toàn của từng người dân lên hàng đầu," Thống đốc Palawan nói. "Không ai bị bỏ lại phía sau trong cơn bão này."

