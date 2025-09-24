Hồi 7 giờ ngày 24-9, tâm bão Bualoi ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 132,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.



Dự báo, khoảng đêm 26-9, bão Bualoi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, tức 7 giờ ngày 25-9, bão Bualoi ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông, cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Tới 7 giờ ngày 26-9, vị trí bão Bualoi ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cường độ tiếp tục mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Bão Bualoi gây sóng biển cao 5-7 m

Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Tới 7 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cường độ cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc đến 17,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Dự báo, trong 72–120 giờ tiếp theo, bão Bualoi khả năng di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ và còn khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng bởi bão Bualoi, từ tối và đêm 26-9, vùng biển phía Đông Bắc và Giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội. Nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông.