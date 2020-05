Báo Anh: "Việt Nam là quốc gia thành công nhất thế giới trong công cuộc chiến đấu với Covid-19"

Bản tin 6h00 sáng ngày 3/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không có ca mắc mới Covid-19. Đến hôm nay đã 17 ngày, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Cũng theo báo cáo, đến thời điểm này đã có 219/270 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Thành quả này có được nhờ sự quyết liệt, kịp thời và nhanh chóng trong công tác chống dịch của Việt Nam trong thời gian qua. Điều đó đã nhận được đánh giá cao từ truyền thông quốc tế và mới đây là nhiều tờ báo nước Anh nổi tiếng như The Guardian, Reuters hay Telegraph...



Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm gần 800 người cho mỗi trường hợp được xác nhận nhiễm virus, đây là tỷ lệ cao nhất trên thế giới tính đến thời điểm này theo dữ liệu của Reuters. Ảnh: Luong Thai Linh/EPA/The Guardian

Trong bài viết đăng tải ngày 2/5, tờ The Guardian cho biết: Tính kịp thời là yếu tố đầu tiên và then chốt nhất trong số những lý do khiến Việt Nam thành công khi đối phó với Covid-19. Quốc gia này đã hành động sớm và không ngần ngại cảnh báo cho công dân của mình. Vào ngày 28/1, khi chỉ mới ghi nhận hai trường hợp, chính phủ Việt Nam đã tuyên bố rằng họ đang lên kế hoạch chiến đấu cho một kịch bản mà có thể hàng ngàn người đã nhiễm virus.

Trong những tuần tiếp theo, Việt Nam liên tục dẫn đầu khi áp đặt một loạt các hạn chế và ban hành các chính sách quan trọng như: các lệnh cấm du lịch quốc tế và đeo khẩu trang bắt buộc. Do cơ sở hạ tầng điều trị còn nhiều hạn chế, chính phủ Việt Nam đã tập trung vào việc xét nghiệm hàng loạt và mạnh mẽ truy tìm dấu vết tiếp xúc của các ca dương tính. Đây cũng là chiến thuật mà họ đã sử dụng để chống lại dịch Sars 17 năm về trước và lần này còn trên quy mô lớn hơn. Tính đến ngày 30/4, Việt Nam đã tiến hành 261.004 cuộc thử nghiệm và cách ly hàng chục nghìn người.

Với phương châm "chống dịch như chống giặc", hầu hết mọi ban ngành từ quân đội, hàng không đến y tế và cơ sở sản xuất thực phẩm đều được huy động và tập trung vào việc ngăn chặn đại dịch. Trên các phương tiện truyền thông, nhiều thông điệp ý nghĩa và quyết liệt được đưa ra để kêu gọi người dân học cách giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đặc biệt, những thông điệp đó không hề truyền tải một cách cứng nhắc mà được chính phủ sáng tạo bằng cách kết hợp với nhạc sĩ, người nổi tiếng và thông qua tin nhắn văn bản để dễ dàng tiếp cận với người dân hơn. Tất cả những cố gắng đó đã từng bước một tạo nên thành công của quốc gia Châu Á này trước một đại dịch gây khủng hoảng đến toàn cầu trong nhiều tháng qua.

Tờ Telegraph thì gọi Việt Nam là "Quốc gia thành công nhất thế giới trong công cuộc chiến đấu với Covid-19" và miêu tả sự thận trọng của chính phủ và người dân sau khi dần dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển.

Sau gần 1 tháng đóng cửa, những địa điểm mua sắm, ăn uống ở Việt Nam đã bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại và nhiều người đang cố gắng để vượt qua quãng thời gian bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Điều đáng chú ý nhất là mặc dù có chung đường biên giới dài gần 1.500km với Trung Quốc và kinh tế ít phát triển hơn so với nhiều quốc gia châu Á khác nhưng Việt Nam đã kiểm soát được đại dịch mà không ghi nhận ca tử vong nào.

"Việt Nam đã nói rõ khi bắt đầu đại dịch rằng họ muốn bảo vệ danh tiếng là một quốc gia an toàn. Tuy nhiên, có thể thấy nhờ vào sự minh bạch, cởi mở với người dân; chính phủ không chỉ bảo vệ được hình ảnh mà còn đạt được nhiều hơn thế. Họ đã thành công tạo dựng được sự tin tưởng của từ phía người dân của đất nước", The Guardian đánh giá.



(Theo The Guardian, Telegraph)