Bảo Anh từng bị bạo hành tinh thần sau chia tay vì từ chối sinh con, Lưu Hương Giang thú nhận có lúc sợ Hồ Hoài Anh vì điều này

Talkshow "It 's not mascara" nằm trong chiến dịch bảo vệ phụ nữ và chống bao lực giới, là chương trình về phụ nữ do Bảo Anh - nghệ sỹ cá nhân đầu tiên thực hiện, đang tạo sự thu hút và gây chú ý đến khán giả.

Sau vai diễn Camy trong Bẫy Ngọt Ngào nhận nhiều sự yêu thương và đồng cảm của khán giả, chính vì thế talkshow "It's not mascara" trở thành một diễn đàn ý nghĩa thông qua chương trình Bảo Anh có thể đại diện cho phái nữ lên tiếng để bảo vệ phụ nữ, để không bất kỳ ai tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo hành, cũng giống như nhân vật của mình trong Bẫy Ngọt Ngào.

Tuần này Bảo Anh đưa khán giả tiếp tục bàn luận về đề tài Phụ nữ bị bạo hành sau hôn nhân hoặc sau chia tay, gặp gỡ các khách mời với "người phụ nữ của gia đình" Lưu Hương Giang và rapper tài năng của giới trẻ – Ricky Star. Là 2 khách mời đại diện cho 2 phái, 2 thể hệ độ tuổi khác nhau với sự từng trải và góc nhìn khác nhau trong tình yêu và hôn nhân, Bảo Anh mong muốn khán giả sẽ có những nhận thức đa dạng hơn từ chia sẻ của các khách mời.



Với chủ đề Phụ nữ bị bạo hành sau hôn nhân hoặc sau chia tay thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng lại là vấn nạn thường xảy ra ở thực tế khiến chị em phụ nữ luôn cảm thấy khó xử và cần lên tiếng để được bảo vệ.

Mở đầu là câu chuyện của những người phụ nữ trong gia đình, Lưu Hương Giang mang đến những nhận định từ sự trải nghiệm của mình. Nữ ca sĩ cho rằng "Phụ nữ dễ bị bạo hành, sợ chồng, sợ bạn trai bởi họ phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Chỉ khi phụ nữ tự chủ mới có nhiều tiếng nói hơn". Tuy nhiên Bảo Anh lại cho rằng điều này cũng chưa chính xác, dẫn chứng thực tế từ câu chuyện gia đình của chính mình. Bảo Anh chia sẻ "Mẹ vẫn khóc, vẫn luôn cảm thấy đau buồn và tức giận khi nghe ai đó nhắc đến cha. Dù rằng mẹ của Bảo Anh rất cứng rắn, mạnh mẽ, luôn tự chủ trong cuộc sống để nuôi các con nhưng vẫn bị bạo hành bởi người đàn ông của mình".

Trong cuộc sống gia đình, Lưu Hương Giang chia sẻ bản thân cũng có lúc sợ chồng mình – nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Lưu Hương Giang tiết lộ chồng mình vốn tính cách gia trưởng. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp nữ ca sĩ cho rằng nên nhường nhịn và tôn trọng nhau vì "Phụ nữ có gia đình sẽ có góc nhìn và quan điểm khác, nhìn cho cái chung để luôn biết giữ gìn tổ ấm của mình, còn nếu có những vấn đề quá đáng vượt quá giới hạn sẽ tự nhìn lại và có cách xử lý khác".

Lưu Hương Giang còn "tố" chồng luôn chê bai cô trong giọng hát và cảm thấy áp lực khi thu âm cùng Hồ Hoài Anh: "Chúng tôi chưa bao giờ vào phòng thu mà lại suôn sẻ với nhau, luôn luôn kết thúc bằng một trận chiến".

Trong hôn nhân là thế, còn trong tình cảm đôi lứa Bảo Anh thừa nhận cũng chịu không ít những tổn thương từ người yêu cũ của mình. Lần đầu tiên Bảo Anh chia sẻ câu chuyện người yêu cũ đã từng ngỏ lời sinh con cho đối phương, song Bảo Anh từ chối vì định hướng phát triển nghề nghiệp ở thời điểm đó, dẫn đến chia tay và còn bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng lời nói: "Cô là người không hướng về gia đình, nên sau này không ai lấy cô đâu vì không thể cho họ điều mong muốn là đứa con". Sự đả kích về tinh thần bằng những viễn cảnh tiêu cực khiến Bảo Anh từng đau khổ và ám ảnh thời gian dài sau khi chia tay.

Mang tâm thế đại diện cho "cánh mày râu" khi tham gia chương trình, Ricky Star luôn chọn những phương án xử sự văn mình và tử tế với bạn gái để luôn hạnh phúc trong tình yêu. Trước câu hỏi "Khi gặp mâu thuẫn, đàn ông có nên im lặng để giải quyết vấn đề?".Quan điểm của chàng rapper cho rằng "nên im lặng vì bản thân lúc nóng giận, cảm xúc đang cao trào sẽ đưa ra những lời dễ tổn thương người khác, càng không thể giải quyết vấn đề".

