Bảo Anh gây sốc với bộ ảnh đầy vết bầm tím

Talkshow "It ‘s not mascara" lên sóng 2 tập/ tuần trên kênh YouTube Bảo Anh official. Mỗi tập phim là những câu chuyện thực tế được Bảo Anh và các khách mời chia sẻ xung quanh chủ đề bạo hành, mà trong tập đầu tiên là câu chuyện ám ảnh tuổi thơ với người mẹ là nạn nhân của bạo lực gia đình, cũng là một trong những sự đồng cảm thôi thúc Bảo Anh thực hiện chiến dịch đặc biệt này. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào ngày 16/2.