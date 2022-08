Bảo Anh khẳng định không ngại làm bạn với người yêu cũ

Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân, tuy nhiên, trước thềm ra mắt MV mới "Từng là của nhau", Bảo Anh đã có những chia sẻ về tình yêu. Nữ ca sĩ cho biết, trải qua nhiều sóng gió đã khiến cô thay đổi trong chuyện tình yêu: “Trước đây, tôi không yêu bản thân mình nhiều, bây giờ, tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Khóc lóc, vật vã cũng mệt mỏi lắm chứ đâu có sướng gì, đó là mình đang hành hạ bản thân. Mọi người hay lo sợ trong tình yêu rồi sẽ có những biến cố, nhưng dần những điều đó không làm cho tôi cảm thấy quá nghiêm trọng nữa. Chúng ta nên đơn giản hóa tình yêu một chút, đừng để bản thân bị tiêu cực vì nó. Tình yêu vốn là một cái gì đó rất đẹp, tại sao mình phải buồn và đau khổ vì tình yêu?”

Nói về việc làm bạn với người yêu cũ, Bảo Anh bày tỏ: “Bản thân tôi vẫn rất vui vẻ với những mối tình cũ, nhưng trên chặng đường sau này không còn quá nhiều thứ liên quan đến nhau nữa thì dù có muốn làm bạn hay tương tác với nhau cũng không được. Bạn bè cũng là một cái duyên. Tôi không ngại làm bạn với người cũ, ví dụ khi tôi có dự án cần, thì tôi vẫn gọi cho anh Hiếu bình thường. Trước đây, khi mới chia tay thì đúng là không nhìn mặt nhau, có thể block hết số điện thoại, facebook nhưng đó là tư duy cũ. Giờ ai cũng nhìn nhận khác rồi, phải lớn thôi và hiểu rằng: Làm nhau mệt làm chi? Tôi muốn chia sẻ điều này qua âm nhạc để mọi người rút ngắn thời gian đau khổ lại một tí".

MV "Từng là của nhau" đánh dấu sự khác biệt so với những bản ballad trước của cô. Bảo Anh của bây giờ đang muốn truyền tải một thông điệp mới hơn so với Bảo Anh của 4 năm về trước, rằng nếu chia tay ai đó, dù buồn nhưng mình cân bằng được nó và nhìn nó dưới một góc nhìn nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn, bao dung hơn cho bản thân: “Trước giờ tôi làm nhạc đa phần là cho phụ nữ. Vì ngày xưa mình đã từng có những tâm lý như vậy nên mình mới nhìn cuộc đời như vậy, còn bây giờ mình khác rồi và mong cũng có nhiều người nhìn giống như tôi để cảm thấy được bình an hơn trong cuộc sống”.

Bảo Anh tiết lộ, sau khi phát hành "Từng là của nhau", nữ ca sĩ còn có một “kế hoạch dài hơi" với dòng nhạc ballad: “Tôi nghĩ dù gì cũng đã 4 năm rồi, khán giả phải được bù đắp nhiều hơn là chỉ 1 bài, mình thả một cái xong lại mất hút. Nhưng cũng phải làm chỉn chu thì tôi mới dám đưa đến mọi người”.

Bảo Anh sẽ chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Từng là của nhau" vào ngày 30/8. Trở lại với dòng nhạc ballad sau 4 năm, Bảo Anh khiến người hâm mộ hào hứng khi công bố hợp tác với Táo, trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch EQUAL của Spotify và xuất hiện tại billboard Quảng trường Thời Đại (Mỹ).