Bảo Anh mới mở màn Street Dance đã bị bảo như... múa dưỡng sinh, netizen thẳng thừng: "Thua cả các TikToker nhảy!"

Tối 22/4, tập 1 Street Dance Vietnam lên sóng trong sự háo hức của khán giả đam mê nhảy đường phố, ngay lập tức mang về loạt ấn tượng ban đầu đến từ phần trình diễn của các thí sinh. 4 captain Trọng Hiếu - Bảo Anh - Chi Pu và Kay Trần cũng đã có màn "chào sân" ở ngay phần mở màn của chương trình với 4 tiết mục ở 4 khu phố.

Trọng Hiếu tiếp tục thể hiện sự "out trình" của anh so với 3 vị HLV còn lại là điều không cần bàn cãi. Chi Pu và Kay Trần cũng đã có màn trình diễn thuyết phục hơn phần trailer rất nhiều, nhận về những nhận xét ngày càng tích cực. Tuy nhiên, Bảo Anh lại có vẻ không may mắn như vậy.

Bảo Anh trong phần mở màn mặc dù nhận về số lượng khăn cao thứ nhì, chỉ xếp sau Trọng Hiếu và cao hơn cả Chi Pu - Kay Trần. Tuy nhiên, netizen lại có vẻ không đồng tình với kết quả này. Rất nhiều người đã thẳng thắn cho rằng khả năng vũ đạo của Bảo Anh không tốt cũng như đặt một dấu chấm hỏi về lí do chương trình vẫn mời cô tham gia một show thuần về nhảy đường phố như thế này.

Nhiều bình luận tiêu cực cho rằng Bảo Anh nhảy như "thể dục dưỡng sinh" hay thậm chí "nhảy thua cả các TikToker". Thậm chí có bình luận còn "cà khịa" rằng nhìn tiết mục này, chẳng biết Bảo Anh đã có nhảy hay chưa?

- Hết nghệ sĩ để mời rồi hay gì?

- Nhảy dưỡng sinh hả chị ơi?

- Quá sức với Bảo Anh rồi...

- Đang ca hát ngon lành tự dưng rẽ sang nhảy đường phố, không ổn!

- Vẫn chưa hiểu sự có mặt của chị này?

- Nhảy gì thua tóp tóp nữa trời...

Ngay từ khi vừa công bố là 1 trong 4 captain của Street Dance Vietnam, Bảo Anh chính là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất chứ không phải là Chi Pu. Với Chi Pu, dẫu sao cô cũng đã minh chứng khả năng vũ đạo không hề tệ trong các sản phẩm, sân khấu âm nhạc còn với Bảo Anh, cô vốn dĩ được biết đến với các bản ballad hoặc vũ đạo chỉ dừng ở mức trình diễn minh họa.

Tất nhiên, hành trình ở Street Dance Vietnam vẫn còn dài, vẫn còn quá sớm để kết luận về khả năng của Bảo Anh tại chương trình. Khán giả vẫn nên theo dõi con đường tiếp theo của cô trước khi đưa đến kết luận sau cùng.

Nữ ca sĩ cũng đã từng trải lòng tại buổi họp báo công bố chương trình khi bị chê nhảy dở nhất so với 3 captain còn lại: "Khán giả có quyền được nghi ngờ và việc của mình là hãy làm sao cho người ta đừng nghi ngờ mình nữa. Nếu khán giả hiểu rõ nhiệm vụ của captain là gì thì sẽ có cái nhìn thoáng hơn và tích cực hơn vì thật ra ở Street Dance thì tất cả tuyển thủ cũng như captain đã hiểu nhau rồi và mọi người cũng hiểu nhiệm vụ của từng người phải làm gì.

Bảo Anh không buồn vì 10 năm qua mình hoạt động nghệ thuật cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rồi và mình hiểu cảm xúc khán giả cũng thay đổi liên tục. Mình nên bình tĩnh trước mọi thứ. Mình từng tiêu cực và bị stress vì những lời không hay của cộng đồng mạng nhưng mình hiểu nếu mình không vượt qua điều đó thì chỉ có mình chết thôi, mình vật vã trong suy nghĩ của mình. Mình phải vững vàng để đón nhận những điều đó".

Bảo Anh chia sẻ sau khi bị khán giả chê trình vũ đạo

Ảnh: chụp màn hình