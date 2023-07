Bảo Anh bất ngờ vì câu nói của fan trong không gian hoàng hôn Hạ Long

Nối tiếp thành công của chủ đề “Để nhớ một thời ta đã yêu" của Lệ Quyên, show diễn thứ 4 của “Love in the Bay" by Ambassador Cruise đã được tổ chức vào tối ngày 30/6 khi 2 ca sĩ Bảo Anh và Trịnh Thăng Bình mang đến những ca khúc lãng mạn giữa hoàng hôn dành cho khán giả trên du thuyền Ambassador.

Cả 4 show diễn đã tổ chức trên du thuyền Ambassador nhận được sự quan tâm không nhỏ từ khán giả yêu nhạc, liên tiếp “cháy vé” cho cả 4 đêm diễn với 2.000 khách.

Có khá nhiều điểm mới lạ trong show diễn thứ 4 của “Love in the Bay" by Ambassador Cruise, khi khán giả được thưởng thức âm nhạc trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn giữa Vịnh Hạ Long.

Show diễn được chia thành 2 phần. Phần đầu tiên là sự xuất hiện của “anh chồng quốc dân" Trịnh Thăng Bình. Chỉ vừa gửi lời chào tới khán giả thôi, thế nhưng không ít tiếng hò reo của du khách đã xuất hiện trên du thuyền. Vẫn là các ca khúc Người ấy, Vỡ tan hay Đã biết sẽ có ngày hôm qua…, một Trịnh Thăng Bình lãng tử hát dưới hoàng hôn vịnh Hạ Long lại càng khiến nhiều người “lụi tim".

Phần thứ 2 là sự xuất hiện của Bảo Anh - giọng ca ballad đầy ngọt ngào cùng với những bản hit quá đỗi quen thuộc với khán giả như Từng là của nhau, Ai khóc nỗi đau này, Anh muốn em sống sao… Đặc biệt, Bảo Anh cũng đã gửi tới khán giả ca khúc “Cô ấy của anh ấy" - một bản ballad buồn mới ra mắt khán giả trong thời gian vừa qua và nhận được nhiều sự chú ý.

Khi được MC Thái Dũng hỏi rằng, “trong chuyện tình cảm Trịnh Thăng Bình tự nhận mình là người như thế nào”, nam ca sĩ khẳng định: “So với bạn bè cùng trang lứa, Bình là người không giỏi trong chuyện tình cảm. Một cô gái hấp dẫn Bình không nằm ở vẻ bề ngoài vì Bình không quan trọng về vẻ về ngoài".

Trịnh Thăng Bình lãng tử hát dưới hoàng hôn vịnh Hạ Long lại càng khiến nhiều người “lụi tim"

Chia sẻ về buổi diễn đặc biệt này, Bảo Anh cho biết: “Lần đầu tiên được hát giữa hoàng hôn, lại ngay trên vùng vịnh di sản, Bảo Anh thực sự ngỡ ngàng vì không gian quá đẹp, quá lãng mạn. Không thể phủ nhận rằng, Vịnh Hạ Long là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn và yêu thích của Bảo Anh".

Khi MC Thái Dũng hỏi về các sản phẩm sẽ ra mắt trong thời gian tới, Bảo Anh tiết lộ: “Trở lại sau một quãng thời gian im ắng, trở lại âm nhạc với những ca khúc vừa qua đã giúp khán giả phần nào hiểu được sự chỉn chu trong âm nhạc của Bảo Anh. Bản thân Bảo Anh luôn muốn làm mới bản thân, thử sức bản thân. Tôi không quá quan trọng về việc vội vàng ra sản phẩm, bao lâu thì nên ra sản phẩm mới. Với Bảo Anh, sản phẩm đó như thế nào mới là điều nên quan tâm".

Chia sẻ về lần đầu tiên được hát giữa hoàng hôn, Bảo Anh cho biết cô thực sự ngỡ ngàng vì không gian quá đẹp, quá lãng mạn.

Với hơn 1 tiếng cùng với những bản hit dành tặng cho khán giả, Bảo Anh và Trịnh Thăng Bình có một lời hứa sẽ hẹn gặp lại Hạ Long vào một ngày gần nhất.

Ngoài ra, một bất ngờ trên sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador #04, khi một fan nữ nói: “Chị có thể không là cô ấy của anh ấy, nhưng trong lòng em, cô ấy chắc chắn là chị" đã khiến Bảo Anh “chấn động". Nữ ca ca sĩ đã phải thốt lên “bả tỏ tình tôi" sau khi nghe fan nữ nói như vậy.

Thành công của bữa tiệc âm nhạc “Love in the Bay" by Ambassador Cruise #04 như một lời khẳng định của đơn vị sở hữu du thuyền - mong muốn đem tới một sự đầu tư chỉn chu với vai trò là người tiên phong dành tặng cho du khách những trải nghiệm du lịch mới nhất. Trong thời gian sắp tới, Ambassador sẽ chào đón các nghệ sĩ quốc tế, với những concept mới, ấn tượng hơn nữa.