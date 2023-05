2 nhạc sĩ nói gì khi ca khúc mới của Văn Mai Hương và Bảo Anh đều dính nghi vấn đạo nhạc?

Hứa Kim Tuyền khẳng định "Mưa Tháng Sáu" không hề giống "Dạ Khúc", vấn đề là ở vòng hòa thanh

Chiều 24/5, Văn Mai Hương đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Mưa Tháng Sáu, màn trở lại đáng trông đợi của cô với sự kết hợp với Grey D và Trung Quân. Ca khúc là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, người cộng sự lâu năm và ăn ý với Văn Mai Hương.

Tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm, đại diện truyền thông cũng đề cập trực tiếp về việc netizen chỉ ra sự giống nhau giữa bản demo Mưa Tháng Sáu với ca khúc Dạ Khúc nổi tiếng của Châu Kiệt Luân. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã thay mặt ekip trả lời về vấn đề này.

"Không chỉ Dạ Khúc của Jay Chou mà kể từ khi ra mắt demo, ca khúc bị bảo giống rất nhiều, nào là Sick Enough To Die, Who I Am của Jolin Tsai,... Thật ra tất cả các bài hát nói trên cùng với Mưa Tháng Sáu đều có cùng 1 mẫu số chung: vòng hòa thanh. Đó là vòng hòa thanh nói theo ngôn ngữ chuyên môn là vòng hòa thanh 6-3-4-1-2-5-1, 6-3-4-1-2-5-6, đó là hòa thanh rất phổ thông, tạo nên cảm giác giai điệu giống nhau. Thế nên khi mọi người nghe sẽ cảm thấy nó giống nhau.

Ví dụ giữa Dạ Khúc và Mưa Tháng Sáu, cảm giác giống ở đây chỉ là cảm giác "nhướn nhướn" của hòa thanh chỗ đấy mà thôi. 2 bài giai điệu khác nhau, tempo khác nhau, tông khác nhau, tất cả giai điệu và cách phát triển khác nhau. 2 bài không có liên quan gì ngoài mẫu số chung là vòng hòa thanh và có rất nhiều bài đều giống".

Kai Đinh phủ nhận "Cô ấy của anh ấy" giống nhạc Hoa, cho biết tất cả đều dựa trên màu sắc Á Đông

Mới đây, Bảo Anh đã chính thức phát hành EP không biết nên vui hay buồn và MV Cô ấy của anh ấy. Bên cạnh việc thu hút khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng giọng hát đầy cảm xúc của Bảo Anh, ca khúc Cô ấy của anh ấy cũng vướng phải một số nghi vấn "mượn" ý tưởng của một số bài nhạc Hoa từ cộng đồng mạng. Tối 23/5, nhạc sĩ Kai Đinh đã lên tiếng về vấn đề này và chia sẻ chi tiết về quá trình sản xuất âm nhạc cho ca khúc 'Cô ấy của anh ấy'.

Kai Đinh bày tỏ trên trang cá nhân: "Trước và sau khi bài hát 'Cô ấy của anh ấy' được ra mắt, ở trên mạng có xuất hiện một số tranh cãi về việc bài hát này đã 'mượn' ý tưởng từ một (vài) bài hát nhạc Hoa khác. Kai muốn chia sẻ một quan điểm cá nhân: Nhạc Hoa rất hay. Tầm ảnh hưởng của một nền văn hoá lâu đời và hùng mạnh như văn hoá Trung Quốc là không thể phủ nhận đối với việc phát triển văn hoá nghệ thuật của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, nhưng điều đó không có nghĩa là bài hát nào mang giai điệu màu sắc Á Đông cũng là 'mượn' từ nhạc Hoa, không phải bài hát nào có phần lời nhiều so sánh ẩn dụ cũng là 'mượn' cách viết lời của nhạc Hoa".

Kai Đinh cho biết, nhạc sĩ hoàn toàn tôn trọng cảm giác cá nhân của mỗi khán giả, quan sát và lắng nghe mọi phản hồi để ngày càng hoàn thiện bản thân. Theo Kai Đinh, ý tưởng cho Cô ấy của anh ấy khởi nguồn từ ý muốn viết và sản xuất cho Bảo Anh một bài hát nhịp 6/8 với hòa thanh đặc trưng của âm hưởng cổ điển. Không gian âm nhạc lofi tuy khá phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam, nhưng không có nhiều các bài hát với nhịp 6/8 được kết hợp cùng không gian này, nên Cô ấy của anh ấy là một trong những bài nguyên bản nhịp 6/8 đầu tiên được sản xuất trong không gian lofi tại Việt Nam.

Giai điệu của bài hát này được bắt đầu với một trong các motif giai điệu kinh điển, và được phát triển tuyến tính sao cho đáp ứng được hai tiêu chí: dễ nhớ và phù hợp với quãng giọng đẹp nhất của Bảo Anh. Khúc thức mà Kai sử dụng nhiều trong cách phát triển giai điệu của bài hát này là lặp lại liên tục các chuỗi motif trong mỗi phân đoạn, từ verse (phiên khúc), đến pre (nối khúc), đến chorus (điệp khúc). Việc này giúp cho người nghe tiếp nhận giai điệu dễ hơn, vì những nốt trong thang âm (scale) mà Kai dùng có hơi nhiều nốt thăng và giáng, nếu phát triển với quá nhiều motif sẽ dễ bị rối và khó nhớ đối với tai nghe đại chúng.

Kai Đinh cho biết, toàn bộ ý tưởng của EP 'Không biết nên vui hay buồn' đều dựa trên màu sắc Á Đông. Không phải Trung - Nhật - Hàn, cũng không phải Việt Nam, không cụ thể bất kỳ quốc gia nào, mà là màu sắc Á Đông nói chung: "Sau khi quyết định được chất liệu này, thì không gian âm nhạc (music ambience/music vibe) mà Kai chọn cho lần trở lại này của Bảo Anh là lofi, vốn đang là không gian chủ đạo của cả Kai (lâu-phai 1 & 2) và Bảo Anh (moodshow 1 & 2) trong thời gian gần đây. Kai nghĩ rằng việc kết hợp giai điệu ballad được phát triển cùng màu sắc Á Đông, trong không gian lofi sẽ vừa là một sự mới mẻ và vừa phát huy được chất giọng mềm, tối và tình cảm của Bảo Anh".