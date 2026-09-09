Bánh giầy Việt Nam gây sốt các diễn đàn du lịch, khách Tây cứ ăn là mê

Nhắc đến ẩm thực đường phố Hà Nội, du khách quốc tế thường nhớ ngay đến phở hay bánh mỳ. Gần đây, một thức quà truyền thống bình dị khác lại tạo nên cơn sốt thú vị trên các diễn đàn du lịch, đó chính là bánh giầy giò.

Nhiều khách Tây ngay từ lần đầu thưởng thức món ăn này đã rối rít khen ngon. Chiếc bánh giầy làm từ gạo nếp được giã trắng mịn, tròn đầy và dẻo dính khiến nhiều khách nước ngoài liên tưởng đến món bánh mochi nổi tiếng của Nhật Bản, thậm chí còn gọi vui là “mochi Việt Nam”. Mặc dù gọi như vậy nhưng họ đều cảm nhận rõ sự khác biệt của bánh giầy và chính hương vị, trải nghiệm có một không hai của bánh giầy Việt Nam là điều chinh phục du khách, khiến họ bất ngờ và phấn khích.

Bánh mochi đặc sản Nhật Bản là đồ ngọt, còn bánh giầy là món ăn mặn. Sự kết hợp giữa vỏ bánh thơm dai làm từ gạo nếp với miếng giò lụa giòn, đậm đà tạo nên trải nghiệm bùng nổ vị giác ngay từ miếng cắn đầu tiên, chưa kể hương thơm nhẹ nhàng của gạo nếp, giò và lá hòa quyện tuyệt vời với nhau.

Không cầu kỳ trong cách bài trí và thưởng thức, bánh giầy giò chinh phục thực khách quốc tế bằng chính sự mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế. Chiếc bánh gói gọn trong mảnh lá chuối xanh mướt gắn với câu chuyện về Lang Liêu không chỉ là bữa ăn nhanh gọn, tiện lợi mà còn giúp du khách hiểu hơn văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều du khách gửi lời khen và đánh giá tích cực về món bánh giầy giò. Dubois, du khách Pháp chia sẻ: “Trông chiếc bánh tròn mịn này làm tôi nhớ đến mochi của Nhật, nhưng hương vị lại là một bất ngờ hoàn toàn trái ngược! Sự kết hợp giữa phần vỏ bánh dẻo, với miếng giò lụa mặn nhẹ bên trong thực sự rất cuốn. Món này ăn vào buổi sáng ở Hà Nội đúng là trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời”.

Vị dẻo của vỏ bánh cùng độ giòn sần sật của giò tạo nên trải nghiệm bùng nổ vị giác. (Ảnh chụp màn hình)

Bennett đến từ Anh lại coi bánh giầy là một thử thách: “Vỏ bánh thì dẻo quánh dính chặt vào răng, còn miếng giò thì dai giòn sần sật. Ăn xong một chiếc bánh giầy giò mà cảm giác như hàm mình vừa tập thể dục vậy. Thế nhưng, vị ngon lại vô cùng tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Lần gần nhất, tôi phải ăn 2 cái liền”.

Silva, nam du khách Tây Ban Nha lại đánh giá cao tính thân thiện môi trường của món ăn: “Không thìa, không đĩa, không rác thải nhựa! Điểm trừ duy nhất là dẻo quá, tí nữa thì tôi nuốt luôn cả ngón tay vì dính. Người bán hàng trao cho tôi một khối tròn màu trắng dính dính, bọc trong lá xanh, không một lời giải thích. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một chiếc bánh bột có thể dùng để đi ăn trưa cho no bụng chứ không phải để tráng miệng”.

Đọc những đánh giá của du khách, nhiều cư dân mạng Việt Nam bày tỏ tự hào khi món ngon nước mình được bạn bè quốc tế yêu thích. “Bình thường, khách Tây thấy loại bánh gì làm từ nếp lại cứ nghĩ ngay đến vị ngọt. Họ không ngờ ăn miếng bánh giầy giò bùng nổ vị giác lại đem đến cảm giác độc lạ, ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Thêm cả việc phải gồng cơ hàm nhai mới là trải nghiệm trọn vẹn”, Nhật Tú bình luận.

Ngọc Oanh viết: “ Không chỉ các anh Tây đâu nhé, bánh giầy giò cũng là món khoái khẩu của tôi. Đúng tiêu chí nhanh, gọn, ngon, giàu năng lượng. Món này mà đem sang Mỹ bán mô hình fast food xe tải thì có mà hốt bạc triệu USD. Ai muốn nhanh tay góp vốn thì bảo với tôi nhé”.

Khánh Thiện chia sẻ: “Người Việt mình ăn từ thời Hùng Vương tới giờ là đã đi trước xu hướng sống xanh của thế giới mấy nghìn năm rồi đấy nhé. Ông bạn người Đức của mình còn đưa ra kết luận bất cứ món ăn Việt Nam nào được gói trong lá đều sẽ ngon, từ nem chua, bánh chưng, bánh giò, bánh giầy... Cái mùi thơm của lá lan sang thì không đâu trên thế giới tìm được”.