Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Như vậy, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Dự kiến bảng lương giáo viên mầm non năm 2026

Cụ thể hơn, theo bảng lương mới, mức thu nhập cụ thể của giáo viên mầm non hạng III (mức khởi điểm của nhiều giáo viên mới ra trường) tăng từ khoảng 4,9 triệu đồng lên hơn 6,1 triệu đồng/tháng. Khi có thâm niên và nâng bậc, mức lương có thể đạt 14,3 triệu đồng/tháng, cao hơn gần 3 triệu đồng so với hiện tại.

Với giáo viên hạng II, thu nhập dao động từ 6,8 triệu đến 14,5 triệu đồng/tháng, trong khi giáo viên hạng I sẽ có lương dao động từ 11,7 đến 18,6 triệu đồng/tháng. So với bảng lương cũ, đây là mức tăng đáng kể.