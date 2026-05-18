Bẵng đi 5 năm, chồng cũ bỗng tìm đến tận nơi, đưa cho tôi chùm chìa khóa và dặn dò một câu khiến tôi choáng váng

Cuộc sống của tôi mấy năm nay trôi qua khá yên ổn, theo một cách mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có được. Sau lần đổ vỡ đầu tiên, tôi chỉ mong có một mái nhà đủ ấm, một người đàn ông đủ bao dung để chấp nhận cả quá khứ lẫn đứa con riêng của tôi.

Chồng hiện tại của tôi làm được điều đó. Anh không nói nhiều, nhưng từ những việc nhỏ nhất, như đưa đón thằng bé đi học hay ngồi kèm nó học bài mỗi tối, tôi biết anh thật lòng. Con trai tôi năm nay 9 tuổi, gọi anh là "bố" một cách tự nhiên, không gượng ép. Nhìn hai người họ, tôi từng nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng đã đi đúng hướng.

Cho đến cái ngày chồng cũ tìm đến, anh đứng trước cửa, gầy hơn trước, da sạm đi, ánh mắt cũng khác, sau 5 năm, anh không còn cái vẻ nóng nảy ngày xưa, mà có gì đó mệt mỏi và vội vàng. Tôi chưa kịp hỏi gì thì anh đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa, nói ngắn gọn rằng sắp đi xuất khẩu lao động, nhiều năm tới sẽ không về nước, căn nhà cũ nhờ tôi trông giúp.

Tôi cầm chùm chìa khóa mà thấy tay mình nặng trĩu. Căn nhà đó nơi từng là gia đình của chúng tôi, cũng là nơi chứa đủ thứ ký ức mà tôi đã cố gắng quên đi. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh nói thêm rằng đừng giao lại cho bố mẹ anh, vì anh biết họ sẽ bán đi. Anh bảo chỉ tin được tôi, vì dù sao chúng tôi cũng có con chung, tôi chắc cũng muốn giữ lại một thứ gì đó cho thằng bé sau này.

Buổi tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện cho chồng hiện tại. Tôi không giấu gì, cũng không muốn giấu nhưng tôi vừa dứt lời thì anh đã phản đối ngay. Anh bảo chuyện đó không liên quan gì đến tôi nữa, càng không nên dính dáng. Anh nói thẳng rằng tôi nên mang trả chìa khóa cho bố mẹ chồng cũ, để họ tự giải quyết.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu suy nghĩ của anh. Ở vị trí của anh, không ai muốn vợ mình còn vướng bận với người cũ, nhất là liên quan đến tài sản nhưng tôi cũng không thể làm như không có chuyện gì.

Tôi nghĩ về căn nhà cũ, nếu bị bán đi, sau này con trai tôi sẽ chẳng còn gì liên quan đến bố nó ngoài vài ký ức mờ nhạt. Nhưng nếu tôi giữ chìa khóa, nghĩa là tôi đang tự kéo mình quay lại một mối liên hệ mà tôi đã cố gắng cắt đứt.

Những ngày sau đó, chồng tôi ít nói hơn, không phải anh giận dữ, mà là kiểu im lặng khiến tôi càng thấy áp lực. Anh không nhắc lại chuyện chiếc chìa khóa nhưng tôi biết anh không thoải mái.

Còn chồng cũ thì nhắn tin nhắc đi nhắc lại chuyện đừng để bố mẹ anh biết, tôi cứ trông giúp nhà, nếu có cho thuê cũng phải chọn người phù hợp, sạch sẽ, tiền thuê nhà thì cho mẹ con tôi tiêu. Giọng điệu của anh ta không cầu xin, chỉ là một kiểu tin tưởng mặc định, như thể tôi chắc chắn sẽ làm điều đó.

Tôi biết, nếu giữ giúp căn nhà này thì chuyện tôi phải liên hệ với chồng cũ là không thể tránh được, chí ít thì cũng phải nhắn tin thông báo các sự việc. Như thế thì chồng mới không thích. Nhưng nếu trả nhà thì trả cho ai? Trả cho bố mẹ chồng tôi thì họ không giữ được của, mà sau này căn nhà rất có thể sẽ do con trai tôi thừa kế.

Chiếc chìa khóa vẫn nằm trong ngăn kéo, mỗi lần mở ra lấy đồ, tôi lại nhìn thấy nó. Một vật nhỏ thôi, nhưng kéo theo quá nhiều thứ phía sau. Tôi không biết mình nên làm gì nữa!