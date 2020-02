"Bằng chứng thép 4" chật vật lắm mới được lên sóng TVB, Huỳnh Hạo Nhiên tức giận văng tục với Á hậu Hồng Kông

Tối 17/2, bộ phim được mong chờ của TVB - Bằng chứng thép 4 đã chính thức lên sóng. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng ban đầu, Bằng chứng thép 4 không hấp dẫn, kịch tính như các phần trước đó do Âu Dương Chấn Hoa - Lê Diệu Tường đóng chính.

Bằng chứng thép 4 mở đầu với vụ án tại đoàn kịch nổi tiếng, 1 người mẹ nghèo khổ đáng thương đã giết tên thiếu gia nhà giàu để trả thù cho con gái mình. Năm xưa, tên thiếu gia này cưỡng hiếp nữ sinh 16 tuổi rồi dùng tiền bịt miệng tất cả. Ngay từ tập 1, các nhân vật chính đã xuất hiện đầy đủ, kể cả khách mời Mễ Tuyết cũng lộ diện.

"Bằng chứng thép 4" hiện đang phát sóng trên TVB.

Trước khi lên sóng vào tháng 2/2020, Bằng chứng thép 4 từng điêu đứng vì scandal ngoại tình giật chồng của Á hậu Hồng Kông Huỳnh Tâm Dĩnh. Mọi chuyện bắt đầu khi Huỳnh Tâm Dĩnh bị chụp ảnh, quay lại clip đang ân ái với ca sĩ Hứa Chí An trong xe hơi. Thời điểm này, Hứa Chí An vẫn còn là chồng của Diva Trịnh Tú Văn. Do chán ghét Huỳnh Tâm Dĩnh nên khán giả đồng loạt tẩy chay nữ diễn viên.



Điều oái oăm hơn cả là ở Bằng chứng thép 4, Huỳnh Tâm Dĩnh có vai trò rất quan trọng. Khi scandal nổ ra, phía TVB rất khó khăn trong việc quyết định giữ hay cắt bỏ hoàn toàn các cảnh quay của Huỳnh Tâm Dĩnh. Cuối cùng, TVB ra thông báo là hoãn lịch chiếu để chờ scandal lắng xuống.

Đang yên đang lành bỗng dưng chịu vạ lây từ Huỳnh Tâm Dĩnh, Huỳnh Hạo Nhiên đã tức giận đến mức văng tục. Theo tin tức được truyền thông Hoa ngữ đăng tải, Huỳnh Hạo Nhiên phấn đấu cả đời mới vươn lên làm nam chính trong dự án bom tấn. Anh cũng đã vật vã quay phim không quản ngại cực khổ suốt 6 tháng dài, vậy mà chỉ vì lối sống sa đọa của Huỳnh Tâm Dĩnh, mọi sự cố gắng đã tan thành tro bụi.

Không chịu được bức xúc, Huỳnh Hạo Nhiên đã mắng Huỳnh Tâm Dĩnh. Khi tin tức này xuất hiện, thay vì trách Huỳnh Hạo Nhiên không giữ được bình tĩnh, khán giả lại đổ dồn sang ủng hộ nam diễn viên.