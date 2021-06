Bán xe hơi lấy 360 triệu xây chuỗi nhà hàng khá đông khách, ông chủ thú nhận: "Kiếm 1 tỷ đồng đầu tiên luôn khó khăn"

Người đàn ông từng "sở hữu" chuỗi nhà hàng hải sản đình đám 1 thời không phải là người quá xa lạ, đó chính là anh Chánh Văn - Hoàng Anh Tú. Tửng là nhà báo, từng đầu tư một chuỗi nhà hàng, sau này vợ chồng anh chuyển sang làm mành rèm, nhưng anh thú nhận "bao lâu không có nổi 1 tỷ trong tay".

Gia đình hạnh phúc của anh Hoàng Anh Tú.

Doanh thu 1 tỷ đồng không khó, nhưng lợi nhuận 1 tỷ đồng thì lại là chuyện khác

1 tỷ đồng đã từng là một con số khủng khiếp đối với tôi- một nhà báo quèn với lương + nhuận bút luôn chỉ 30-40 triệu thời cực thịnh của báo chí. Để có được 1 tỷ đồng chắc phải mất 2 năm - 3 năm không ăn không tiêu. Nếu tính cả lương giám đốc của vợ hồi đang đi làm thuê chắc phải cần 1-2 năm. Còn nếu tính cả ăn tiêu các kiểu thì có lẽ 1 tỷ đồng mãi mãi là con số xa vời.



Khi hai vợ chồng tôi quyết định bỏ việc để làm kinh doanh, chúng tôi chỉ có đúng 1 chiếc xe ô tô mua trả góp ngân hàng vừa tất toán xong. Chúng tôi bán nó đi với giá 340 triệu đồng và ném chúng vào căn nhà thuê ở 23 Lò Đúc mở Hải Sản 3 Yêu Tinh. Xong! Nó là một nhà hàng nhỏ xíu kinh doanh Hải Sản với sức chứa kịch kim chỉ được 100 khách cùng lúc. Nếu tính giá bình quân đầu người là 150K/người, để đạt doanh thu 1 tỷ đồng chúng tôi cần full nhà liên tục trong 2 tháng. Ơn giời, 23 Lò Đúc vừa mở ra đã full liên tục.

Nhưng đó mới chỉ là doanh thu. Còn nếu muốn đạt mức lợi nhuận 1 tỷ đồng thì lại là chuyện khác. Với nhiều người kinh doanh chụp giật chỉ cần đẩy giá lên chót vót, lãi dầy. Nhưng nhà tôi đã trung thành với mức giá rẻ cho gia đình - dân công sở. Không phải là nơi để khách tiêu tiền nhà nước, không bán rượu mạnh, Tôm Hùm.

Thế nên để đạt 1 tỷ đồng lợi nhuận thực thu về thì nói thật, đó là chuyện của 1 năm sau đó khi mở nhà hàng thứ 2 và thứ 3 ở Mai Anh Tuấn và Quan Hoa. Bởi việc lợi nhuận bao nhiêu lại tái đầu tư vào Lò Đúc - gom lại để mở Mai Anh Tuấn rồi mở tiếp Quan Hoa ngay cùng năm. Và bạn cần phải full khách liên tục cho cả 3 nhà hàng nếu như không, lãi nhà này sẽ phải nuôi nhà kia.

1 tỷ đồng đến rồi đi cũng nhanh như nhau

Với câu chuyện về Thai Deli cũng vậy. Và bây giờ là Rèm thiết kế Love is You. Việc làm sao để có được 1 tỷ đồng đầu tiên luôn là một câu hỏi mệt nhoài. Nếu bạn giỏi về truyền thông, bạn chỉ có thể lôi kéo được khách hàng đến 1 lần. Bạn cần phải có thêm 1 sản phẩm tốt. Giỏi truyền thông (hoặc chi nhiều tiền cho truyền thông) và có 1 sản phẩm tốt mà không có một quy trình làm việc hiệu quả với nhân tố con người là yếu tố quyết định thì 1 tỷ đồng đầu tiên đến rồi đi cũng nhanh như nhau.

Và ngay cả khi bạn có 1 sản phẩm tốt - 1 chuyên gia truyền thông thuộc hàng bá đạo và 1 quy trình làm việc chuẩn chỉnh thì thị trường sẽ lại là một vấn đề. Tôi thấy một điều rất đáng sợ ở thị trường Hà Nội đó là những trào lưu chết tiệt. Người ta cứ thấy ai bán được là lại ùn ùn kéo nhau đi bắt chước. Mỳ cay 7 cấp độ vừa rồi là một ví dụ. Hay trước đó là Chè Khúc Bạch.

Về ngành hàng cũng vậy. Kinh doanh ăn uống là một ngành hàng kinh doanh đục ngầu trong biển máu của chính những người chủ. Mọi phân khúc khách hàng đều vô nghĩa khi những nhà hàng cao cấp cũng ra những sản phẩm rẻ để hút khách. Nhưng vì họ cao cấp nên giá rao thì rẻ thực tế lại thành đắt khi họ cộng đủ mọi khoản phí vào hoặc cắt giảm các kiểu.

Đội quân vỉa hè thì “điên loạn” với giá nào cũng bán nhưng chất lượng thì ôi thôi ai tai. Đám trẻ thì khỏe nên bất cần quan tâm đến việc chất lượng đồ ăn - miễn là rẻ thật rẻ- mình khỏe nên vật chết mọi bệnh tật.

Đến sang ngành Rèm cũng vậy. Hầu như mọi con phố đều có 1-2 cửa hàng may rèm. Vải may rèm thì sang Ninh Hiệp. Giá rẻ chóng mặt. Rèm may lên dăm bữa nửa tháng biết nhau ngay. Khách muốn kiện cáo thì cửa hàng rèm đó cũng đã biến mất vì họ chỉ xuất hiện ở các khu vực đang bàn giao nhà. Hết nhu cầu là họ biến đến khu vực khác.

Đừng nghĩ 1 tỷ kiếm dễ như bỡn

Để làm ăn một cách chân chính - và có 1 tỷ đồng đầu tiên luôn khó khăn. Nó là một cuộc chiến kinh doanh đúng nghĩa chứ không phải trò chơi Vietlott thả phát ăn 60 tỷ ngay. Vì thế, nếu có tiền và có ý định kinh doanh, làm ơn, đừng nghĩ 1 tỷ đồng kiếm dễ như bỡn. Vợ chồng tôi không dám nói là đầu tắt mặt tối vì bạn bè vẫn thấy và rủ vợ chồng tôi đi cà phê dễ như bỡn.

Chỉ là thứ bạn cần phải có trước khi nghĩ đến 1 tỷ đồng đầu tiên là:

1. Thị trường đó thế nào? Có còn là đại dương xanh không hay đã đục ngầu rồi?

2. Phân khúc khách hàng bạn nhắm tới là ai? Họ chi bao nhiêu tiền cho dịch vụ và sản phẩm của bạn? Tần suất thế nào?

3. Bạn có thể ra một sản phẩm chất lượng nhất chưa? Đừng lầm tưởng việc bạn nấu ăn giỏi sẽ khiến bạn mở một nhà hàng đông khách. Vòng đời của sản phẩm đó thế nào? Chiến lược cho sản phẩm đó các giai đoạn kế tiếp ra sao? Mục tiêu và lộ trình cho sản phẩm - dịch vụ của bạn?

1 trong những căn nhà của anh Hoàng Anh Tú dù trong tay không có 1 tỷ tiền mặt giữ quá lâu bao giờ...

4. Bạn có năng lực truyền thông không? Bạn sẽ chi bao nhiêu tiền cho truyền thông? Bạn có bị phụ thuộc vào truyền thông không? Bạn có biết cách đánh giá kết quả truyền thông không?

5. Quy trình làm việc- vận hành bộ máy - kiểm soát và giám sát? Bạn dành bao nhiêu tiếng/ngày cho công việc này? Bạn làm nó được bao lâu? Bạn có sẵn sàng đánh đổi sức lực - thời gian cho nó?

6. Và cuối cùng: Bạn có phải là người may mắn hay không? Không thầy tướng số hay bói toán nào cho bạn câu trả lời được đâu. May mắn tùy thuộc vào việc bạn đặt quyết tâm vào nó thế nào? Bạn có dốc trọn tâm huyết được cho nó hay không? Vì may mắn sẽ gõ cửa bất cứ lúc nào đấy!

Chưa bao giờ đạt được 1 tỷ vì "vung vít" hết vào nhà cửa rồi

Cuối cùng, thật tiếc phải nói với bạn rằng vợ chồng tôi chưa bao giờ đạt được 1 tỷ đồng thực sự cho đến lúc này.

... và đây là 1 căn nhà khác.

Bao nhiêu tiền kiếm được vợ chồng tôi đều vung vít hết vào nhà cửa hết cả rồi! Tôi nghĩ, nếu bạn thành công, bạn cũng nên như vợ chồng tôi thay vì cuối cùng vẫn phải ở nhà đi thuê dù trong túi lúc nào cũng có trên chục tỷ.

Bởi với vợ chồng tôi, kinh doanh vốn không phải là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời 2 đứa. Cuối cùng vẫn là trở về nhà với nhau còn đủ ánh nhìn lấp lánh thương yêu…".

Như vậy thực tế không phải Hoàng Anh Tú nói rằng mình không có 1 tỷ trong tay có nghĩa là anh không có tài sản tích lũy. Tuy nhiên, qua phân tích của anh thì cho thấy kiếm được 1 tỷ đúng nghĩa tiền mặt cầm tay thực sự cũng không hề dễ dàng.

Hơn nữa mỗi người chọn 1 cách sống, còn gia đình anh Chánh Văn thì có tiền là đầu tư vào mua nhà rồi chọn cách nhờ ngân hàng rồi trả góp, trả lãi sau mà vẫn mua được nhà. Và anh hạnh phúc với cách đó, cách có 1 tổ ấm cho riêng mình trước khi trong tay có đủ số tiền mua 1 căn nhà rồi mới dám "đặt lệnh".