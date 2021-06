Nhờ chồng trông con để ra ngoài, mẹ trẻ quay về thấy 2 bé khóc ầm ĩ ở cửa, nhìn vào trong nhà thì "hạn hán lời"

Mới đây, bà mẹ trẻ tên Hồ Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, hiện đang sống ở TP. Biên Hòa) lại khuấy động chủ đề nhờ chồng trông con trên mạng xã hội. Chủ đề tưởng chừng đã cũ mà hóa ra vẫn tạo được sức hút bất ngờ.

Kể về câu chuyện tréo ngoe của gia đình mình, Mỹ Duyên hài hước: "Nhờ chồng trông con 1 tí. "Mẹ đi ra ngoài 1 tí, ba để ý 2 con nhé. Nhớ đóng cửa cẩn thận, chứ nó mà bò ra đường là mệt đấy" - mình dặn chồng như thế, lão: "Ok ok". Thế mà lúc về thì thấy con khóc ầm ĩ ở cửa, ba thì nằm ngủ say ở bên trong, gọi điện thoại cháy máy không nghe. Vừa thương, vừa buồn cười!".

Nói có sách, mách có chứng, Mỹ Duyên không quên đăng kèm những hình ảnh chụp hiện trường. Trong hình, hai con của cô khóc ngằn ngặt khi nhìn thấy mẹ ngoài cửa. Còn xa xa phía trong là hình ảnh ông bố đang nằm ngủ ngon lành, không màng đến những thứ xung quanh.

Hai bé Gia Phú và Gia Quý khóc ầm ĩ khi nhìn thấy mẹ ở bên ngoài.

Xa xa trong phòng, bố của hai bé ngủ say không biết gì.

Mọi người gọi cháy máy mà bố các bé cũng không dậy.

Những hình ảnh của Mỹ Duyên đã khiến cư dân mạng một phen cười "ná thở". Đấy, vừa bênh các bố trông con khéo được mấy hôm thì nay lại có một ông bố "phá game" thế này. Bảo sao các mẹ cứ đứng ngồi không yên mỗi khi giao con cho chồng để đi ra ngoài xử lý công chuyện.

Tìm hiểu thêm về câu chuyện, bà mẹ trẻ Mỹ Duyên kể, hai con sinh đôi của cô là bé Nguyễn Gia Phú và Nguyễn Gia Quý hiện được 10 tháng tuổi.

"Hôm đó trời mưa, em bảo chồng trông con để em đi có chút việc, mưa gió nên không cho con đi cùng được. Lát sau em về thì thấy 2 con đang chơi ở cửa, chúng la hét, gõ cửa, đùa giỡn đủ trò. Nhìn thấy mẹ thì 2 bé bắt đầu khóc la làng lên theo mẹ.

Nhưng vì con đứng ngay ở đó nên em không dám mở cửa, sợ đẩy vào làm bé ngã. Nhìn trong nhà thì thấy chồng đang ngủ mà gọi mãi ảnh không dậy. Mãi sau mẹ ruột của em về gọi thì mới dậy" - Mỹ Duyên hài hước nhắc lại câu chuyện của mình.

Nhìn cảnh này mẹ bọn trẻ vừa thương vừa buồn cười.

Mặc dù vậy, Mỹ Duyên không hề "quạo" mà rất thương chồng. Bởi ông xã của Duyên phải dậy từ 5h sáng để đi làm nên buồn ngủ cũng là bình thường.

Nhắc đến người bạn đời, Mỹ Duyên không ngớt khen ngợi: "Chồng em chăm vợ, chăm con số 1 luôn. Hồi em bầu đến lúc ở cữ, chồng em làm hết việc nhà, chăm con khéo léo. Từ việc tắm cho con, nấu đồ ăn, pha sữa... là anh ấy phụ em làm hết.

Lúc con được 6 tháng thì anh ấy bắt đầu đi làm lại. Nhưng hôm nào về sớm cũng phụ vợ mọi việc. Hầu như thời gian chồng em dành cho vợ con là nhiều.

Hai bé nhà em thì hơi khó, 5 tháng đầu vợ chồng chăm con rất vất vả. Nhưng trộm vía vấn đề ăn uống thì hai bé rất ngoan, bây giờ gần 10 tháng ăn được hết cả cơm, cháo, bún... Việc chăm bé cũng nhàn hơn nhiều rồi".

Tổ ấm của chị Mỹ Duyên.

Hai bé sinh đôi rất rất kháu khỉnh, đáng yêu.

Tình huống hài hước này khiến mọi người đi qua nhiều cảm xúc khác nhau, vừa buồn cười lại có chút xúc động, ngưỡng mộ ông bố trẻ chiều vợ, quý con. Chăm trẻ nhỏ cũng rất mệt, thế nên thỉnh thoảng xảy ra tình huống thế này cũng là khó tránh. Nhưng bố mẹ cũng cần hết sức cẩn thận trong việc trông con. Vì chỉ cần sao nhãng một chút, chúng ta sẽ không lường hết được những chuyện sẽ xảy ra.