"Bạn trai quốc dân" đánh người yêu chấn thương sọ não rồi giả vờ chăm sóc để che đậy tội ác

Báo Dân việt dẫn nguồn Liaoshen Evening News cho biết, Lin Yingying, đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc quen bạn trai Liu Fenghe qua mạng vào năm 2013. Khi đó Lin 20 tuổi. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và cùng nhau mở một tiệm bánh.

Tuy nhiên, câu chuyện của họ rẽ sang một hướng khác khi Liu gọi điện cho cha của Lin, nói rằng cô “bị ngã” trong tiệm và đập đầu xuống sàn. Sau đó, Lin được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Trong suốt hai tháng, Liu chăm sóc cô tận tình, thay tã, trở người và xoa bóp cho cô mỗi ngày. Anh thậm chí còn vay nợ gần 200.000 NDT (hơn 739 triệu đồng) để chi trả viện phí.

Lin Yingying và bạn trai Liu Fenghe. Ảnh: Handout.

Mặc dù các bác sĩ dự đoán Lin có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, Liu vẫn tuyên bố: “Tôi sẽ ở bên bạn gái suốt đời".

Hình ảnh người đàn ông trẻ kiên trì chăm sóc người yêu được lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc thời điểm đó. Báo chí gọi anh là "bạn trai tận tụy", hàng nghìn bình luận ca ngợi tình yêu vượt lên bi kịch.

Kỳ diệu thay, khoảng nửa năm sau, Lin tỉnh dậy cô được đưa trở về căn hộ nơi hai người từng sống chung. Theo lời kể của người thân, Liu tiếp tục chăm sóc cô, song dần tỏ ra kiểm soát quá mức, không cho cha mẹ Lin đến thăm. Một thời gian sau, cô được đưa về sống với cha. Liu cắt liên lạc, nói rằng anh "phải đi làm để trả nợ".

Tháng 4/2015, Lin bắt đầu nói được và trong một lần tâm sự với bà, cô bật khóc kể rằng người gây ra thương tích cho mình chính là Liu. Cô nhớ lại hôm đó, khi làm cháy bốn khay bánh mì, Liu nổi giận, cầm cây cán bột đánh liên tiếp vào đầu cô. "Tôi chỉ kịp cảm thấy tai chảy máu rồi ngất đi", Lin nói.

Trước đó, cô cho biết từng nhiều lần bị bạo hành. Liu kiểm soát điện thoại, cấm cô liên lạc với bạn bè, từng đập nát điện thoại trong một lần cãi nhau vì trò chơi điện tử, thậm chí đấm vào ngực khiến cô đau tức nhiều ngày. Có lần, anh đánh đến mức mặt cô bầm tím, buộc cô phải ở khách sạn vài hôm để cha mẹ không phát hiện.

Vì sợ hãi và xấu hổ, Lin im lặng chịu đựng, giấu tất cả để "giữ thể diện" và không làm cha mẹ lo lắng. Sau khi tỉnh dậy, cô tiếp tục bị Liu đe dọa sẽ "giết cả gia đình" nếu dám tiết lộ sự thật.

Một năm sau, vào tháng 4/2016, cảnh sát bắt giữ Liu tại một thị trấn hẻo lánh. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta không bày tỏ hối hận, chỉ nói đã "cố gắng chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cô". Tòa án tuyên phạt Liu ba năm tù, cho hưởng án treo 5 năm về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường 250.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho gia đình Lin. Hiện Lin đã hồi phục tốt, có thể tự chăm sóc bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới bên gia đình, theo Ngôi sao.VnExpress.

Tòa án tỉnh Liêu Ninh mới đây đã công bố lại vụ án bạo hành gia đình này, và ngay sau đó, câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên làn sóng thảo luận rộng rãi về vấn nạn bạo lực gia đình. Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Quốc cho biết, tỷ lệ bạo lực gia đình ở nước này trong năm 2024 ở mức đáng báo động – 35,7%.

Một cư dân mạng bình luận: “Liu là kẻ hai mặt. Phụ nữ tuyệt đối không nên im lặng khi bị xâm hại, hãy dùng pháp luật để bảo vệ chính mình!”.

Người khác viết: “Thật mừng khi Lin đã bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Cô ấy thật sự rất dũng cảm".