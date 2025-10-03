Đóng 99 cảnh hôn trong 10 ngày, nữ diễn viên bị bạn trai "đá" vì lý do bất ngờ

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện của nữ diễn viên trẻ Từ Tử Doanh (Xu Ziyin). Chỉ trong vòng 10 ngày, cô phải hoàn thành tới 99 cảnh hôn cho bộ phim mới. Chính lịch quay dày đặc và đặc thù công việc đã trở thành nguyên nhân khiến mối tình nhiều năm của cô tan vỡ.

Saostar cho biết, theo chia sẻ, bạn trai của Từ Tử Doanh tỏ ra khó chấp nhận khi chứng kiến người yêu liên tục có những cảnh tình cảm với bạn diễn nam.

"Mỗi lần quay cảnh hôn, tôi luôn tự nhủ chỉ là công việc, nhưng trong lòng rất giằng xé. Bạn trai lúc đầu thông cảm, nhưng sau mỗi lần xem phim anh lại khó chịu và nghi ngờ tôi nhập vai quá mức", cô chia sẻ.

Bạn trai từng đề nghị cô chọn kịch bản "sạch sẽ hơn", hạn chế cảnh thân mật. Tuy nhiên, Từ coi đây là quá trình trưởng thành và khẳng định việc đóng cảnh hôn xuất phát từ đam mê diễn xuất.

Nữ diễn viên Từ Tử Doanh. Ảnh: Sohu.

Từ và bạn trai đã bên nhau nhiều năm và đã tính chuyện tương lai. Mối quan hệ của họ tan vỡ khi bộ phim đề tài tình cảm đô thị của cô phát sóng hồi tháng 8. Bạn trai cô khẳng định trong một video gần đây hai người đã chia tay trong hòa bình.

Theo người quản lý của Từ Tử Doanh, một cảnh hôn thường phải quay đi quay lại hơn chục lần, từ góc máy đến mức độ mạnh - nhẹ của động tác đều phải chính xác. Nhưng trong mắt người ngoài, yêu cầu chuyên nghiệp này dễ trở thành mồi lửa cho ghen tuông.

Sự việc trở thành đề tài nóng khi Từ Tử Doanh xuất hiện trong một buổi phát sóng trực tiếp và bật khóc khi nhắc đến chuyện tình cảm. Hình ảnh nữ diễn viên vừa rưng rưng nước mắt vừa trải lòng khiến nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm.

Hashtag "chia tay vì cảnh hôn" nhanh chóng lên top tìm kiếm, thu hút hơn 300 triệu lượt xem. Họ cho rằng, đằng sau ánh hào quang của nghệ thuật, diễn viên cũng phải đánh đổi bằng những hy sinh rất riêng.

Trên các diễn đàn, tranh luận nổ ra xoay quanh ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng bạn trai của Từ Tử Doanh quá ích kỷ và thiếu sự cảm thông. Ngược lại, không ít người lại bày tỏ rằng việc phải chứng kiến người yêu liên tục đóng cảnh hôn trong thời gian ngắn thực sự là điều khó chấp nhận với bất kỳ ai.

Một chuyên gia tâm lý cho rằng vấn đề không nằm ở cảnh hôn, mà ở mức độ tin tưởng và chấp nhận nghề nghiệp. "Khi nhu cầu công việc chạm tới ranh giới an toàn của đối phương, giao tiếp trở thành chìa khóa tháo gỡ những khúc mắc", chuyên gia này nói.

Theo VnExpress, phim ngắn Trung Quốc vài năm gần đây bùng nổ, đặc trưng bởi nhịp quay dồn dập, tình tiết kịch tính, cảnh thân mật dày đặc. Từ Tử Doanh kể, có kịch bản đến trường quay mới bị bổ sung cảnh hôn: "Chúng tôi nhận cát xê không cao, tiếng nói yếu, nhiều khi chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận", cô chia sẻ.

Dù mất đi tình yêu, sự nghiệp của Từ Tử Doanh dường như không ảnh hưởng. Cô nói trong video mới: "Diễn xuất là sinh mệnh của tôi, nhưng tôi cũng đang học cách cân bằng công việc và cuộc sống".