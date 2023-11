Bạn trai muốn từ hôn khi biết tôi đang chăm sóc mẹ chồng cũ

5 năm trước, tôi và chồng cũ ly hôn sau một khoảng thời gian ngắn chung sống. Thậm chí chúng tôi còn chưa có con chung và chưa có tài sản ràng buộc. Tôi chán ngán chồng cũ ham chơi lười làm, ỷ lại vào vợ. Tôi không tiếc anh ta nhưng lại tiếc nuối mẹ chồng cũ. Bà hiền hậu, thương yêu tôi như con đẻ. Mỗi lần con trai nhậu say, chửi bới vợ, bà đều can ngăn và an ủi tôi. Tôi bệnh, bà chăm sóc, nấu cháo, động viên tôi; còn chồng cũ chỉ biết chì chiết, xúc phạm. Chịu không nổi, tôi quyết tâm ly hôn, giải thoát cho bản thân khỏi một mối quan hệ độc hại, kéo mình thụt lùi và làm mình đau khổ.

3 năm trước, tôi về thăm mẹ chồng cũ. Bà sống một mình, đau ốm triền miên. Con trai bỏ đi xứ khác lập nghiệp, chẳng ai đoái hoài đến sự sống chết của bà nữa. Quá thương bà, tôi đã đón bà về sống chung, chăm sóc bà như mẹ đẻ. Bố mẹ tôi cũng tán thành việc này. 2 năm nay, tôi và mẹ chồng cũ sống chung nhà, mối quan hệ hòa thuận, êm ấm, chưa từng xảy ra bất cứ điều gì mâu thuẫn. Thậm chí chồng cũ tôi còn cảm thấy thoải mái, rảnh rang khi không phải chăm sóc mẹ già.

Lại nói về chuyện tình cảm hiện tại của tôi. Tôi và Giáng tìm hiểu nhau được mấy tháng nay thôi và anh cũng chưa từng đến nhà riêng của tôi chơi. Tôi cũng chưa từng kể chuyện mình đang chăm sóc mẹ chồng cũ.

Tuần trước, gia đình Giáng đến nhà bố mẹ tôi chơi, tiện thể hỏi chuyện cưới xin vào đầu năm sau. Mọi chuyện thống nhất xong xuôi hết rồi, tôi mới cho bạn trai đến nhà riêng của mình. Không phải tôi cố tình giấu giếm chuyện mẹ chồng cũ, mà vì tôi sợ thiên hạ đồn đại, lời ra tiếng vào không hay bởi dù sao thì tôi cũng đã có một đời chồng.

Khi biết tôi đang nuôi mẹ chồng cũ, Giáng giận dữ trách cứ tôi giấu anh, qua mặt, lừa dối anh. Anh còn nói nếu như lễ dạm hỏi không diễn ra thì liệu tôi còn giấu anh đến bao giờ nữa? Tôi kể mọi chuyện, về tình thương của mẹ chồng cũ dành cho mình, về hoàn cảnh đáng thương của bà cho bạn trai nghe nhưng anh vẫn khăng khăng không chấp nhận. Anh nói hoặc là tôi đưa bà cụ về quê, hoặc là anh sẽ từ hôn chứ anh không muốn phụng dưỡng mẹ của chồng cũ tôi.

Mẹ chồng cũ biết chuyện, bà bảo muốn về quê vì không muốn ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi. Nhưng tôi không nỡ để bà về ấy một mình. Phải thuyết phục bạn trai bằng cách nào đây?