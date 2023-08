Bạn trai Jisoo (BLACKPINK) là tài tử Itaewon Class: Gương mặt lẫn body "siêu hot", từng thích thầm Song Hye Kyo

Sáng sớm 3/8, Dispactch bất ngờ công bố loạt ảnh hẹn hò của Jisoo (BLACKPINK) và diễn viên Ahn Bo Hyun. Ngay lập tức, công ty quản lý của nữ idol đình đám đã xác nhận thông tin này.

Hình ảnh hẹn hò của Jisoo và Ahn Bo Hyun

Theo Dispatch, cặp đôi thường hẹn hò nhau ở Yongsan - nơi mà Jisoo đang sống. Lịch trình của cả hai đều bận rộn nhưng Ahn Bo Hyun vẫn thường xuyên lui tới Yongsan, chăm sóc chu đáo cho bạn gái. Vào tháng 7 vừa qua, Ahn Bo Hyun khá bận với hai dự án phim "See You in My 19th Life" và "Busan Boys: Sydney Bound", còn Jisoo đi lưu diễn theo tour nhưng nam diễn viên vẫn cố gắng điều chỉnh lịch trình để phù hợp với bạn gái.

Một người quen của cả hai chia sẻ: "Hai người có rất nhiều điểm chung trong diễn xuất, ca hát và thậm chí cả thời trang. Cả 2 vẫn đang tiếp tục mối quan hệ trưởng thành và rất quan tâm đến đối phương".

Jisoo và Ahn Bo Hyun hẹn hò đã trở thành tin tức "nóng" nhất làng giải trí châu Á ngày hôm nay. Ngay lập tức, lượt tìm kiếm thông tin về bạn trai của thành viên BLACKPINK cũng tăng vọt.

Nam diễn viên sở hữu ngoại hình cực nam tính, cao 1m87

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988 tại Busan. Những năm gần đây, anh được khán giả châu Á biết đến nhiều hơn khi góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: Itaewon Class, My Name, Her Private Life, Hậu Duệ Mặt Trời,...

Trước khi bước vào giới giải trí, Ahn Bo Hyun từng là một vận động viên quyền anh. Ahn Bo Hyun dành toàn bộ sự tập trung cho boxing vào những năm học cấp 2, cấp 3, tham gia nhiều giải đấu địa phương và nhiều lần trở thành nhà vô địch. Một trong những thành tích đáng tự hào của anh là Huy chương Vàng giải quyền Anh nghiệp dư quốc gia.

Ahn Bo Hyun gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Anh sở hữu chiều cao 1m87 cùng thân hình 6 múi cực nam tính và gương mặt điển trai. Dù ngoại hình không thua kém gì những mỹ nam hàng đầu làng giải trí xứ Kim Chi nhưng sức hút của Ahn Bo Hyun thực sự đến từ năng lực diễn xuất khi anh lấn sân sang lĩnh vực này. Sau nhiều vai diễn phụ đến những vai chính, những nỗ lực của Ahn Bo Hyun đã được đền đáp, tên tuổi của anh trở nên gần gũi hơn với khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Thích đi chợ và nấu ăn, từng rung động với Song Hye Kyo

Trong một số chương trình mà Ahn Bo Hyun tham gia, anh từng tiết lộ sở thích đi chợ và thể hiện khả năng nấu ăn của mình. Tại show "I Live Alone", Ahn Bo Hyun khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ và yêu thích khi chuẩn bị buổi cắm trại rất chu đáo, pha cà phê hay nấu ăn đều ngon, chăm sóc cho cậu em Sehun (EXO) cực ân cần.

Đáng chú ý, dù là một người cực kỳ kín tiếng về đời tư nhưng Ahn Bo Hyun đã từng công khai việc rung động với đàn chị Song Hye Kyo khi đóng phim Hậu Duệ Mặt Trời. Trong chương trình Radio Star của đài MBC, Ahn Bo Hyun nói rằng anh đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên và từng có tình cảm đặc biệt với Song Hye Kyo suốt 6 tháng. Ngay trong bữa tiệc tối của đoàn phim, nam diễn viên đã mạnh dạn thổ lộ khiến mọi người bật cười.

Ahn Bo Hyun tiết lộ, mẫu hình bạn gái lý tưởng của mình là một người biết quan tâm đến bản thân, hợp với gu hài hước, dễ cười, luôn nhắn tin một cách cẩn thận và không ngại ngùng.

"Môn thể thao tôi muốn được thử cùng bạn gái là leo núi. Khi còn làm người mẫu thì gu của tôi là những người hơi gầy, nhưng bây giờ tôi thấy một cô gái luôn tận tâm với công việc của mình thật tuyệt vời", bạn trai Jisoo nói.