Bạn thân Hà Tăng lên tiếng thông tin sở hữu khối tài sản 700 tỷ đồng

Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ lên tiếng khi bị lan truyền thông tin sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng. Trước những nội dung được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng để đính chính, tránh gây hiểu lầm.

Cụ thể, Thân Thúy Hà cho biết cô không hiểu nguồn tin này xuất phát từ đâu nhưng lại bị thổi phồng khiến cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng. Nữ diễn viên chia sẻ mình đã hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm, luôn làm việc nghiêm túc và chưa từng đánh bóng tên tuổi bằng những thông tin giật gân.

Đáng chú ý, trước thông tin có "tài sản 700 tỷ đồng" đang được lan truyền, Thân Thúy Hà thẳng thắn: "7 triệu thì tôi có, 700 tỷ mà tôi có là tôi nghỉ hưu, sáng pha trà ngắm hoa nghe nhạc, chiều đi dạo hóng gió hoàng hôn, sống đời an yên rồi. Còn sự thật bây giờ tôi đi làm nuôi con, đóng tiền học, cơm áo gạo tiền, thiếu trước hụt sau, đừng có quăng bom kiểu này tôi sợ tôi đứng tim, sống sao nổi đây".

Thực tế, con số 700 tỷ này chính là doanh thu của phim điện ảnh Mưa Đỏ - trong đó có Thân Thúy Hà tham gia. Chính vì vậy, sau thành công của Mưa Đỏ, Thân Thúy Hà cũng được gọi là nữ diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh 700 tỷ đồng, chứ 700 tỷ đồng không phải khối tài sản riêng của cô.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn khán giả tìm hiểu kỹ thông tin trước khi chia sẻ, tránh lan truyền những nội dung sai lệch gây ảnh hưởng đến người trong cuộc.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 16 tuổi. Thân Thúy Hà là nữ diễn viên quen mặt trong các phim truyền hình Việt Nam: Tình yêu còn lại, Lưới trời, Nếu còn có ngày mai... Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thân Thúy Hà từng phụ gia đình buôn bán trái cây ven quốc lộ để trang trải cuộc sống. Những năm đầu lập nghiệp tại TP.HCM, cô tiếp tục tự lập, bươn chải nhiều công việc khác nhau để nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật. Hiện tại, Thân Thúy Hà có cuộc sống hạnh phúc bên 2 con nhỏ bên trong một ngôi biệt thự bề thế ở TP.HCM.

Thân Thúy Hà từng vướng tin đồn chi 20 tỷ mua biệt thự tại Đà Lạt. Ngay lập tức, cô phải lên tiếng đính chính: "Tôi nghe đồn nói tôi mua căn nhà này. Trời ơi, nhà của người ta, bối cảnh nhà trong phim của tôi đang đóng. Đừng có nói nhà tôi mới tậu rồi chủ nhà chửi tôi, thiên hạ tưởng tôi 'quăng lựu đạn'. Tiện thể ai muốn mua thì giới thiệu luôn căn này giá 20 tỷ nha".

Nữ diễn viên cũng cho biết về số tiền cát xê nhận được mỗi khi đóng phim chỉ đủ tiền nuôi con: "Tôi đóng phim đủ nuôi con thôi, tôi cũng ước nhà này là của tôi thiệt".

Thân Thúy Hà còn được biết đến là một trong những thành viên trong hội bạn quyền lực của Hà Tăng. Hà Tăng có một hội bạn thân đã chơi hơn chục năm, họ luôn đồng hành cùng nữ diễn viên từ thời mới chập chững bước chân vào nghề cho đến hiện tại. Trong nhóm, họ gọi nhau bằng những biệt danh cực ngộ nghĩnh. Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ, Thuỳ Trang là Sẻ Lớn, MC Bùi Việt Hà được gọi là Bồ Câu còn "chị đại" Thân Thúy Hà là Đại Bàng. Bốn người gắn bó và đồng hành cùng nhau trong suốt nhiều năm. Họ có nguyên tắc "không xen vào chuyện đời tư của nhau và không mang sự nổi tiếng ra để làm bạn".

