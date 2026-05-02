Đu idol quốc nội quá dễ: Karik và Only C đành chịu thua trước cách chào hỏi "độc lạ" của fan!

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cực dễ thương ghi lại khoảnh khắc Karik và Only C tình cờ gặp fan trên một chuyến bay. Không cần sân khấu hay ánh đèn, chỉ trong không gian đời thường, cả hai vẫn trở thành tâm điểm chú ý theo cách không ai ngờ tới.

Theo đó, thay vì gọi tên hay xin chụp ảnh như thường thấy, nhóm fan đã chọn cách “đu idol” không đụng hàng là bật thẳng ca khúc Anh không đòi quà và mở to ngay trên máy bay. Khoảnh khắc giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian máy bay khiến Karik và Only C hú hồn, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Clip: Quá dễ thương, fan gọi Only C và Karik theo cách không ai ngờ tới

Phản ứng của hai nghệ sĩ nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Karik lộ rõ ánh mắt bất ngờ xen lẫn… bất lực, trong khi Only C cũng không giấu nổi sự "đơ nhẹ" vài giây trước tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười và vẫy tay chào fan một cách thân thiện.

Đoạn clip ngắn nhưng lại gây sốt bởi độ “lầy lội” của fan và phản ứng rất đời của chính chủ. Nhiều người để lại bình luận hài hước như: “Đu idol kiểu này ai đỡ nổi”, “Chắc Karik cũng không ngờ hit của mình lại được dùng trong tình huống này”, hay “Fan quốc nội đáng yêu thật sự”...

Only C và Karik giật mình khi bài hit cũ bất ngờ vang lên trên máy bay

Khi clip cũ này bất ngờ viral trở lại, Only C cũng đăng thêm ảnh đời thường và nói về tình bạn với Karik. Anh chia sẻ: "Chơi với nhau từ 2010. Vô số lần giận hờn nghỉ chơi lock FB xóa Fr. Kết hợp k biết bao nhiêu sản phẩm cùng nhau rồi. Năm nay chờ chú làm liveshow, ra album rồi năm sau đi ăn đám cưới chú là đẹp nhỉ".

Only C cũng gợi nhắc tình bạn với Karik khi clip cũ này bất ngờ viral

Mối quan hệ Only C và Karik

Trong Vpop, không thiếu những màn kết hợp ăn ý, nhưng để duy trì được tình bạn bền bỉ như Karik và Only C thì không phải ai cũng làm được. Cả hai không chỉ là cộng sự trong âm nhạc mà còn là những người bạn đồng hành qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Bước ngoặt lớn nhất trong mối quan hệ của Karik và Only C chính là ca khúc Anh không đòi quà. Bản hit ra mắt từ những năm đầu 2010 nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa tên tuổi cả hai đến gần hơn với công chúng. Từ đó, họ được nhắc đến như một “combo” quen thuộc mỗi khi nói về những sản phẩm âm nhạc bắt tai, dễ lan truyền. Không chỉ dừng lại ở một ca khúc, Karik và Only C còn nhiều lần hợp tác trong các dự án khác. Sự bổ trợ này giúp cả hai tạo nên những sản phẩm vừa thị trường vừa có dấu ấn riêng.

Only C và Karik không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè thân thiết

Ngoài âm nhạc, tình bạn của họ còn thể hiện rõ ở đời thường. Karik và Only C thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hoặc những khoảnh khắc hậu trường. Không ít lần, cả hai thoải mái trêu đùa, “cà khịa” nhau trên mạng xã hội theo kiểu bạn thân lâu năm, tạo nên hình ảnh gần gũi trong mắt khán giả. Điều đáng nói là dù mỗi người đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp, tình bạn này vẫn được duy trì ổn định.

Only C từng chia sẻ: "Karik là một trong những người bạn rất thân, không những làm việc cùng nhau, chúng tôi còn đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Thật ra, hợp thì không hẳn, nhưng chúng tôi chia sẻ được quan điểm về cuộc sống, về âm nhạc và đồng quan điểm về ước mơ của nhau, thấu hiểu nhau”.



