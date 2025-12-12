Lễ cưới Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng: Cô dâu chú rể khoá môi, Hà Tăng - Linh Rin không tham dự

Sau đám cưới hoành tráng tại TP.HCM, Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức lễ cưới lần hai tại Đà Nẵng vào tối 12/12. Không gian tiệc cưới tại thành phố biển mang tinh thần riêng tư, ấm cúng hơn nhưng vẫn giữ trọn nét sang trọng đặc trưng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ từ buổi tiệc, Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen gây chú ý khi thoải mái thể hiện tình cảm trước bạn bè thân thiết. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khoá môi giữa không gian tiệc cưới lãng mạn, tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người phải trầm trồ. Trong lễ cưới, Tiên Nguyễn chọn chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như công chúa, nhan sắc cô dâu được khen "đỉnh lưu".

Tiên Nguyễn rạng rỡ trong lễ cưới tại Đà Nẵng

Tiên Nguyễn diện váy cưới đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng, đắt đỏ

Cả hai thực hiện những nghi thức cưới cơ bản, thề nguyện trước sự chứng kiến của khách mời

Tiên Nguyễn và chồng khoá môi cực bạo

Đáng chú ý, lễ cưới tại Đà Nẵng lần này có sự góp mặt của những sao Việt như Băng Di, Lan Khuê... Á hậu Thảo Nhi Lê giữ vai trò phù dâu. Trong dàn anh em nhà tỷ phú chỉ có Hiếu Nguyễn và Stephanie Nguyễn đến dự. Vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn, Linh Rin - Phillip Nguyễn không có mặt. Việc 2 chị dâu biết mất khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, tuy nhiên đây được cho là điều dễ hiểu khi lễ cưới lần hai chủ yếu là bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Trước đó, Hà Tăng và Linh Rin đều đã tham dự đầy đủ các nghi thức quan trọng trong đám cưới tại TP.HCM, từ lễ gia tiên đến tiệc cưới chính. Vì vậy, việc không góp mặt tại Đà Nẵng không làm thay đổi vai trò hay mối quan hệ trong gia đình, mà đơn thuần phản ánh sự khác biệt về quy mô và tính chất của từng buổi lễ.

Trong lễ cưới, Hiếu Nguyễn chia sẻ hài hước về chị gái: "Ba mẹ không cho phép chị ấy ra khỏi nhà. Thế là chị lôi tôi đi cùng, hứa hẹn là hai chị em sẽ đi chơi với nhau. Xong rồi bỏ rơi tôi để đi chơi với bạn trai hồi đó. ...Ý em là bạn thôi! Bạn bè thôi! Kết quả là tôi phải ngồi xem 2 bộ phim liền tù tì một mình trong rạp".

Thảo Nhi lê dẫn đầu dàn phù dâu đưa Tiên Nguyễn vào lễ đường

Lan Khuê sang chảnh hết mức dự cưới người em thân thiết