Bạn gái tin đồn hơn 7 tuổi của Jungkook (BTS) bị tố quay lén nạn nhân suốt 3 năm, còn được cảnh sát bao che

Tối 6/10, tờ Wikitree đưa tin nữ diễn viên Lee Yoo Bi (The escape of the seven) vừa bị tố ghi hình trái phép và hack điện thoại 1 nạn nhân (tạm gọi là A). Theo nguồn tin, A đã đăng tải lên trên diễn đàn Pann Nate 1 bài viết nhằm vạch trần hành vi vi phạm pháp luật của nữ nghệ sĩ họ Lee.

Trong bài viết, A bức xúc bày tỏ: “Tôi bị Lee Yoo Bi quay lén và hack điện thoại trong suốt 3 năm. Tôi tin chắc chuyện tình cảm với bạn trai cũ đã tác động đến Lee Yoo Bi, khiến cô ta làm vậy với tôi. Tôi thậm chí còn chưa từng gặp Lee Yoo Bi và anh người yêu cũ của cô ta, không hiểu bằng cách nào cô ta lại truy cập được vào dữ liệu cá nhân trong điện thoại của tôi. Lee Yoo Bi còn tung tin đồn sai lệch nhằm quấy rối tôi và chia sẻ thông tin lấy được từ điện thoại với các diễn viên khác trên phim trường”.

Lee Yoo Bi bất ngờ bị tố xâm phạm quyền riêng tư của người khác

Chưa dừng lại ở đó, A tiếp tục thể hiện sự bức xúc khi nữ diễn viên họ Lee thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhờ được cảnh sát bao che: “Tôi 2 lần trình báo cảnh sát hồi tháng 4 nhưng họ chẳng có động thái điều tra. Cuối cùng họ quyết định từ chối tiếp nhận vụ việc vì cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ”.

Thông tin Lee Yoo Bi bị tố có hành vi vi phạm pháp luật đã khiến netizen xôn xao bàn tán. Phần lớn cư dân mạng cho rằng, A đã dựng chuyện nhằm bôi xấu hình ảnh của nữ diễn viên họ Lee bởi người này không hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Hơn nữa A cho biết mình chưa từng gặp gỡ Lee Yoo Bi ở ngoài đời, nên việc nữ diễn viên The escape of the seven bỗng nhiên quay lén, hack điện thoại A cũng được cho là bất hợp lý.

Nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Lee Yoo Bi, “ném đá” A dồn dập: “Đừng lên mạng tung tin đồn nhảm”, “Làm sao tôi phải tin bạn trong khi bạn không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào”, “Nghe vớ vẩn quá, cho hỏi Lee Yoo Bi có động cơ gì mà phải làm vậy với bạn? Toàn chém gió thôi” …

Nhiều khán giả lên tiếng bênh vực nữ diễn viên sinh năm 1990

Trước phản ứng dữ dội từ công chúng, A đã lên tiếng đáp trả: “Có người nói tôi bị tâm thần phân liệt sau khi tôi chia sẻ lại 1 trải nghiệm đáng quên. Tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ và trầm cảm nhưng không hề có chuyện tôi bị tâm thần phân liệt”.

Đến thời điểm hiện tại, phía Lee Yoo Bi vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin do tờ Wikitree đăng tải.

Lee Yoo Bi chưa đưa ra phản hồi chính thức sau khi bị tố xâm phạm quyền riêng tư của A

Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng dính tin đồn hẹn hò với nam thần Jungkook (BTS). 2 nghệ sĩ chênh nhau 7 tuổi còn lộ cả bằng chứng dùng đồ đôi

Nguồn: Kstartrend