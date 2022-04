Bạn gái của Ahn Hyo Seop lộ diện ngay trước thềm tập cuối Hẹn hò chốn công sở: Người ấy là ai?

Ahn Hyo Seop đã có bạn gái 5 năm?

Bộ phim Hẹn hò chốn công sở đã đi tới chặng đường cuối cùng. Những phân cảnh ngọt ngào giữa Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) đang khiến cho khán giả ngày một cảm thấy "sốt xình xịch". Như một lẽ tất yếu, nhiều fan mong mỏi hai người sẽ "OTP real". Dẫu vậy mới đây, bất ngờ xuất hiện tin đồn. Nam diễn viên sinh năm 1995 đã có bạn gái 5 năm. Cô nàng tên là Park Ji Hyun.

Hóa ra tổng tài Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) đã có bạn gái từ 5 năm trước.

Park Ji Hyun, tình tin đồn của Ahn Hyo Seop.

Được biết, lần đầu tiên Ahn Hyo Seop và Park Ji Hyun gặp nhau là trong một dự án. Đây là dự án chụp ảnh quảng cáo hồi 2017. Đáng chú ý, tại một Variety Show diễn ra hồi tháng 9/2021. Tại đây, nam diễn viên Hẹn hò chốn công sở từng phát biểu:

"Nếu ảnh của tôi được một người phụ nữ khác sử dụng, tôi nghĩ bạn gái mình sẽ không ghen".

Điều này làm các netizen càng thêm chắc chắn Park Ji Hyun chính là nửa kia của anh.

Hiện tại, quản lý của cả đôi bên vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin nói trên.

Park Ji Hyun - bạn gái tin đồn của Ahn Hyo Seop là ai?

Park Ji Hyun là một nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô sinh ngày 26/11/1994 và bắt đầu chính thức tham gia làng giải trí từ năm 2017. Cô từng tham gia đóng một số bộ phim điện ảnh như Control (2017), The Chase (2018) hay The Divine Fury (2019). Cho những ai chưa biết, The Divine Fury chính là bộ phim hành động do ngôi sao hạng A Park Seo Joon thủ vai nam chính.

Park Ji Hyun (được cho là bạn gái của Ahn Hyo Seop) trong phim The Divine Fury.

Không chỉ đóng phim điện ảnh, cô còn góp mặt trong một số TV Series như The King in Love (2017), My Secret Terrius (2018) hay Love all play (2022) - tác phẩm sẽ ra mắt khán giả trong tháng 4 này.

Hẹn hò chốn công sở Lãng mạn, hài hước

60 phút

