Trai đẹp kiện tập thể 27 bạn gái cũ, đòi 1,9 tỷ đồng vì bị "bóc phốt" trên nhóm kín Facebook

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 15/1/2024, Nikko D'Ambrosio, 32 tuổi (ở Mỹ), đệ đơn kiện lên tòa án Quận Bắc Illinois Chicago, với lý do tên và ảnh của anh đã được chia sẻ trên trang Facebook riêng tư có tên Are We Dating The Same Guy - Chúng ta có hẹn hò cùng một chàng trai không.

Trang Facebook này tự mô tả là một cộng đồng gồm các nhóm "Nhận thức về red flag" (tín hiệu cần đề phòng, tránh xa) trên khắp nước Mỹ. Mục đích của nhóm là để phụ nữ trao quyền và bảo vệ lẫn nhau khỏi "những người đàn ông độc hại". Tuy nhiên, đơn kiện của D'Ambrosio khẳng định trang này có các nhóm nhỏ trên toàn quốc cho phép người dùng tấn công danh tính và "xâu xé, bàn tán" về những người đàn ông mà các cô từng hẹn hò.

Đơn kiện cũng nêu rõ, hàng nghìn người đàn ông khác có khả năng cũng bị các thành viên của nhóm này phỉ báng mà không hề hay biết, do nhóm tồn tại ở dạng riêng tư và danh sách thành viên bị kiểm duyệt chặt chẽ.

Trong trường hợp của D'Ambrosio, 27 phụ nữ từng là bạn gái hoặc từng hẹn hò với anh đã viết những bình luận xúc phạm, gán cho anh cái mác đeo bám và cáo buộc anh đã làm những điều phật lòng họ sau khi đạt được mục đích.

Chàng trai kiện 27 bạn gái cũ vì bị "nói xấu tập thể" trên mạng. Ảnh: Vietnamnet.

Mọi chuyện bắt đầu khi một người phụ nữ đăng bài về Nikko D'Ambrosio trên nhóm Facebook, nói rằng đã hẹn hò với anh và mô tả việc bị anh “đeo bám rất nhanh”. Người phụ nữ này còn “tố” Nikko hay khoe khoang tiền bạc và “liên tục nói về việc tôi không muốn nhìn thấy mặt xấu của anh ta, đặc biệt là khi anh ta đang nghe những cuộc điện thoại làm ăn”. Bài đăng này đã dẫn đến hàng loạt bình luận tương tự từ các phụ nữ khác từng hẹn hò với Nikko.

“Tôi đã hẹn hò với anh ta vài lần hơn 1 năm trước. Anh ta nói với tôi những điều tôi muốn nghe cho đến khi tôi ngủ với anh ta và sau đó anh ta biến mất…“ - một phụ nữ viết.

Một thành viên khác thì cho biết, trước đây đã có người đăng bài “tố” người đàn ông này, về việc anh ta gửi một loạt tin nhắn cho cô và gọi cô bằng nhiều cái tên vì cô không muốn lên giường với hắn.

Nikko D'Ambrosio đang kiện những phụ nữ đã bình luận xúc phạm, cũng như những người điều hành nhóm và một số bộ phận của công ty sở hữu Facebook (Meta), với số tiền 75.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng).

Đơn kiện nêu rõ: "Các cô gái này đã phát đi những lời nói dối thái quá, tàn nhẫn và ác ý về tôi, dù biết rõ rằng những lời đó là sai sự thật". Các luật sư của Nikko cho rằng anh đã bị phỉ báng, lừa dối và xâm phạm quyền riêng tư.

Đơn kiện cũng nhấn mạnh: “Các bị cáo đã phát đi những lời nói dối thái quá, tàn nhẫn và ác ý về nguyên đơn khi biết rằng những lời khai đó là sai sự thật hoặc coi thường việc xem xét liệu chúng có đúng hay không”. Đơn kiện cũng nêu rõ những hành vi sai trái này đã vượt quá mọi giới hạn của sự tôn trọng và bị coi là tàn bạo, hoàn toàn không thể dung thứ được trong một cộng đồng văn minh, theo Vietnamnet.

Nikko cũng cho biết rằng việc chia sẻ ảnh cá nhân của anh trên nhóm Facebook, biến anh trở thành mục tiêu của rất nhiều bình luận tiêu cực đã khiến anh "bị sỉ nhục, đau khổ về tinh thần, đau khổ về cảm xúc, căng thẳng, lo lắng và mất thu nhập".