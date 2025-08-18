Chàng trai quỳ 21 tiếng dưới mưa, mong bạn gái cũ quay lại

Báo Thanh niên dẫn nguồn tờ SCMP đưa tin, ngày 2/4/2023, người bạn trai bị phụ tình quỳ bên ngoài lối vào tòa nhà văn phòng của cô gái ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ 13h ngày 28/3/2023 cho đến 10h sáng ngày hôm sau với một bó hoa hồng lớn.

Khi anh quỳ dưới mưa cầu xin bạn gái cũ quay lại, cư dân địa phương đã vây quanh và khuyên anh nên từ bỏ. Tuy nhiên anh vẫn bất chấp và quỳ gối suốt 21 tiếng đồng hồ.

Nhiều người dân đã vây kín chàng trai và liên tục khuyên anh nên đứng lên đi về. Thậm chí, cơn mưa to bất chợt chẳng thể khiến anh này thay đổi ý định, dừng lại hành động của mình.

Cảnh sát địa phương cũng đến để thuyết phục song đành quay lại đồn vì nam thanh niên nhất mực từ chối. Anh này còn đối đáp: "Tôi quỳ ở đây có vi phạm pháp luật không? Nếu không bất hợp pháp, xin vui lòng để tôi yên".

Bất lực trước hành động của người thanh niên si tình, ai nấy có mặt đều không khỏi khó chịu. Một người đàn ông họ Li thất vọng: "Thật mất mặt mà. Bạn gái cũ còn không muốn gặp nữa thì không nhất thiết phải quỳ gối đâu". Người khác thì bình luận: "Mấy cô gái tránh xa gã đàn ông này ra nhé!". Số khác bực tức: "Đây không phải tình yêu. Cái này gọi là trấn áp tinh thần".

Nhiều người dân đã vây kín chàng trai và liên tục khuyên anh nên đứng lên đi về. Ảnh: SCMP.

Điều đáng nói là người bạn gái đã không xuất hiện trong suốt quãng thời gian này.

Theo tiết lộ của cảnh sát, cả hai chỉ mới chia tay vài ngày trước đó. Nam thanh niên vì muốn năn nỉ bạn gái quay lại nên đã quyết định quỳ gối trước cửa hàng cô ấy làm việc, theo Tuổi trẻ.

Cuối cùng, sau khi quỳ 21 tiếng đồng hồ, thanh niên này cuối cùng cũng chịu rời đi. Nhiều người cho rằng mưa lạnh và "mỏi gối" nên nam thanh niên đã về nhà.