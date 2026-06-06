Những ngày hè nắng nóng gay gắt khiến không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, đầu óc choáng váng, chán ăn nhưng lại liên tục thèm đồ uống lạnh. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng người Trung Quốc - Trần Bội Quân (Chen Pei-Chun), việc lạm dụng trà sữa đá hay các loại nước ngọt không những không giúp hạ nhiệt mà còn phản tác dụng.

Thay vào đó, việc thay đổi chế độ ăn với 7 loại rau củ giàu nước, chất xơ và khoáng chất mới là "chìa khóa vàng" giúp cơ thể lấy lại cảm giác nhẹ nhàng, tỉnh táo.

Vì sao càng uống đồ lạnh, người càng mệt mỏi?

Chuyên gia Trần Bội Quân chia sẻ trên trang cá nhân rằng, vào mùa hè, thời tiết oi bức và độ ẩm cao khiến cơ thể tiết ra rất nhiều mồ hôi. Lúc này, nhiều người có thói quen "giải khát" bằng trà sữa trân châu, ăn đồ chiên rán, đồ cay nóng khi đi ăn ngoài, trong khi lại lười ăn rau và uống không đủ nước lọc.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng, thói quen này vô tình "giam lỏng" nhiệt lượng, dầu mỡ và độ ẩm thừa lại bên trong cơ thể. Hệ quả là bạn sẽ luôn cảm thấy đầy bụng, người ngợm nặng nề, uể oải, hay buồn ngủ nhưng lại mất năng lượng.

Để giải quyết tận gốc, chuyên gia khuyên bạn nên kết thân với các "chất hút ẩm tự nhiên". Đó là các loại rau củ tươi chứa hàm lượng nước và chất xơ cao, đặc biệt rất giàu kali và magie, giúp cơ thể bù khoáng cấp tốc và thanh lọc hiệu quả.

7 "siêu thực phẩm" thanh nhiệt, giải độc ngày hè

1. Bí đao

Bí đao đứng đầu bảng về hàm lượng nước, vị thanh mát và cực kỳ giàu kali. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người đổ mồ hôi nhiều hoặc thường xuyên ăn ngoài (vốn nạp quá nhiều muối), giúp cơ thể nhanh chóng đào thải lượng natri dư thừa.

2. Dưa chuột (Dưa leo)

Với ưu điểm mọng nước, giòn ngọt, dưa chuột cung cấp lượng lớn kali, magie, vitamin C và chất xơ. Đây là món ăn kèm thanh mát tuyệt vời, giúp giải nhiệt tức thì trong các bữa cơm ngày nắng.

3. Quả mướp

Mướp có kết cấu mềm, nhiều nước, cực kỳ kích thích vị giác cho những ai đang rơi vào trạng thái chán ăn. Chỉ cần một bát canh mướp nấu nhẹ nhàng hoặc mướp xào ít dầu mỡ là đủ để bù đắp độ ẩm và đem lại sự tươi mát cho cơ thể.

4. Cà chua bi

Có vị chua ngọt hài hòa, rất thích hợp để chống ngán sau khi ăn các món nhiều dầu mỡ. Cà chua bi không chỉ giàu kali, vitamin C, chất xơ mà còn chứa lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường sức đề kháng.

5, 6 & 7. Giá đỗ, măng nước và măng tre

Đây là bộ ba "thần kỳ" dành cho hội chị em vì chứa cực ít calo nhưng lại siêu giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu.

Giá đỗ bổ sung nước và vitamin C.

Măng nước và măng tre giàu kali, giúp các món ăn mùa hè thêm phần giòn sần sật, ngon miệng mà không lo tăng cân.

Bí quyết ăn uống cân bằng để "giải nhiệt" toàn diện

Bên cạnh việc tăng cường 7 loại rau củ trên, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý người dân cần kết hợp ăn kèm với các loại protein "nhẹ bụng" như: đậu phụ, trứng, ức gà, cá hoặc đậu nành luộc. Những thực phẩm này vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa không gây áp lực cho hệ tiêu hóa trong mùa nóng.

Lời khuyên: Hãy cắt giảm tối đa lượng dầu mỡ, đường và muối trong thực đơn hàng ngày. Việc ăn nhiều rau củ mọng nước và hạn chế đồ chiên rán, trà sữa cũng giống như việc bạn đang bật một chiếc máy điều hòa mini, làm mát cơ thể một cách tự nhiên từ trong ra ngoài.