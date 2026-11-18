Chiều 18/11, trao đổi với báo Thanh Niên , ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 22 học sinh Trường THCS Chu Văn An (đóng trên địa bàn xã Hương Khê) phải nhập viện theo dõi.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số học sinh lớp 7A3 mua nước uống từ bên ngoài, mang vào lớp và cất trong ba lô. Sau khi uống, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Trường THCS Chu Văn An, nơi có học sinh phải nhập viện với biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ảnh: Tiền Phong

Phát hiện sự việc, nhà trường nhanh chóng đưa các em xuống phòng y tế để kiểm tra, sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển 22 học sinh đến Trung tâm Y tế Hương Khê thăm khám.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Khê cho hay đơn vị tiếp nhận tổng cộng 22 học sinh (12 nam, 10 nữ) trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán các em bị ngộ độc thực phẩm, nghi do loại nước ngọt đã sử dụng vào buổi sáng.

Sau khi được y bác sĩ kịp thời xử trí và theo dõi tích cực, đến chiều cùng ngày, sức khỏe của cả 22 học sinh đã tạm ổn định.

Trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ sở y tế để chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe các học sinh.

"Các em chỉ được trở về nhà khi sức khỏe ổn định, đồng thời được gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Trước đó, đơn vị đã quán triệt học sinh không ăn quà vặt, không tự ý mua đồ ăn, nước uống bên ngoài trường, song các em vẫn đặt mua nước từ ngoài đưa vào để sử dụng", lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An chia sẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.