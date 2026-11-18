Thiết bị mang tên Detangle, do nhóm nghiên cứu từ Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang University) và Đại học Thành phố Hong Kong phát triển. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications ngày 3/11.

Theo nhóm tác giả, rụng tóc kiểu androgen (androgenetic alopecia) ảnh hưởng tới hơn 1,5 tỷ người trên thế giới. Các phương pháp điều trị phổ biến hiện nay gồm thuốc bôi minoxidil hoặc finasteride, song hiệu quả khác nhau và quá trình đưa hoạt chất tới nang tóc vẫn gặp hạn chế. Thay vì chỉ bôi thuốc lên da đầu, nhóm nghiên cứu tích hợp một hệ thống điện tử thu nhỏ và bộ phận giải phóng hoạt chất ngay bên trong chiếc lược.

Tên Detangle của thiết bị được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Công chúa tóc mây (Tangled) năm 2010 của Disney, trong đó nhân vật Rapunzel sở hữu mái tóc vàng dài hơn 21 m. Detangle có các răng lược dài và ngắn đan xen. Mạch điều khiển vi điện tử cùng bộ phận chứa và giải phóng hoạt chất có cấu tạo được ví như ruột bút bi được tích hợp vào hệ thống răng lược.

Khi người dùng thực hiện động tác chải, các răng lược trượt trên bề mặt da và tạo ra điện trường xung có định hướng. Theo nghiên cứu, điện trường sinh ra có cường độ cao gấp 2,63 lần so với điện cực thông thường. Cùng lúc, bộ phận trên các răng lược ngắn giải phóng hai loại hoạt chất. Một loại thúc đẩy hình thành mạch máu quanh nang tóc, trong khi loại còn lại ức chế quá trình chuyển hóa enzyme liên quan tới androgen - yếu tố chính gây rụng tóc kiểu androgen.

Điện trường đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các phân tử này xuống sâu hơn thay vì chỉ lưu lại gần bề mặt da. Trong thử nghiệm phòng thí nghiệm, chỉ sau một giây thực hiện động tác chải, hệ thống có thể đưa phân tử từ bề mặt xuống độ sâu khoảng 660 micromet, tức 0,66 mm.

Con số này cao gấp gần 9 lần mức 74 micromet của phương pháp bôi thuốc thông thường và hơn hai lần mức khoảng 250 micromet khi sử dụng điện cực truyền thống. Ở độ sâu này, điện thế xuyên màng do thao tác chải tạo ra vượt 0,7 volt. Hiện tượng điện xuyên màng (electroporation) tạm thời làm tăng tính thấm của màng tế bào, giúp hoạt chất tiếp cận tế bào nang tóc hiệu quả hơn.

Hiệu quả đáng chú ý nhất được ghi nhận trong thử nghiệm trên chuột. Sau 28 ngày, những con chuột không được điều trị chỉ mọc lại tóc trên khoảng 1% diện tích đã loại bỏ lông. Nhóm chỉ nhận kích thích bằng xung điện từ Detangle đạt khoảng 40%.

Khi kết hợp kích thích điện với hai hoạt chất điều trị và thực hiện 3 ngày 1 lần, độ che phủ tóc đạt 97,85% vào ngày thứ 28. Trong cùng nghiên cứu, nhóm sử dụng finasteride đạt tỷ lệ tái tạo tóc khoảng 50%, còn nhóm sử dụng minoxidil đạt khoảng 70%.

Các kiểm tra tiếp theo cho thấy nhóm được điều trị kết hợp còn cải thiện số lượng nang tóc, lưu lượng máu tại khu vực điều trị và những chỉ số liên quan đến mạch máu. Nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra các dấu hiệu liên quan tới tổn thương da, viêm và thần kinh ở chuột nhưng không phát hiện bất thường rõ ràng trong điều kiện thí nghiệm.

Tuy nhiên, kết quả gần 98% mới được ghi nhận trên chuột. Nghiên cứu hiện chưa đề cập kế hoạch thử nghiệm lâm sàng trên người hay thời điểm Detangle có thể trở thành sản phẩm thương mại.

Các tác giả cho rằng công nghệ đưa hoạt chất vào mô sâu của Detangle có thể không chỉ giới hạn ở điều trị rụng tóc. Nền tảng này về lý thuyết có khả năng được điều chỉnh để đưa nhiều loại hoạt chất khác qua da.

Theo SCMP