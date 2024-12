Bán dâm 250 ngàn đồng nhưng phải "cắt phế" 150 ngàn đồng

Ngày 24-12, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22-12, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý (Hà Nam), phối hợp Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam, tuần tra phát hiện, bắt quả tang tại quán "Café 68" (thuộc Xóm 4, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý) do Quách Thị Th. (SN 1971, ngụ huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) làm chủ, có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Quách Thị Th. bị bắt để làm rõ hành vi chứa chấp gái bán dâm. Ảnh: Công an Hà Nam

Quá trình đấu tranh ban đầu, hai người phụ nữ là Đ.T.L. (SN 1985) và B.T.H. (SN 1986; cùng ngụ tỉnh Hòa Bình) khai nhận là gái bán dâm do Quách Thị Th. điều hành.

Theo đó, mỗi lần bán dâm cho khách với giá 250 ngàn đồng, 2 người phụ nữ phải "cắt phế" cho Quách Thị Th. số tiền 150 ngàn đồng, còn mình được hưởng 100 ngàn đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Thị Th. về hành vi chứa mại dâm để điều tra, xử lý.